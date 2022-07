IBM Client Innovation Center a Bari: moderne competenze e nuovi progetti

E' stata inaugurata la sede rinnovata di IBM Client Innovation Center, il centro di innovazione di IBM, nella regione dal 1959, con la partecipazione di Antonio Decaro, Sindaco di Bari; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Sergio Fontana, presidente Confindustria Bari, e alla presenza di Luca Naccarato, IBM Cliente Innovation Center Leader, Gianni Margutti, General Manager IBM Consulting Italia, Alessandra Santacroce, Government and Regulatory Affairs Executive IBM Italia.

L’IBM CIC si occupa della realizzazione di progetti innovativi per aziende pubbliche e private - dalle grandi banche alle società di telecomunicazioni; dai trasporti all’energia; dalla mobilità alla Pubblica Amministrazione, fino alla grande distribuzione – puntando alla formazione di nuove professionalità e competenze su tecnologie emergenti come cloud, intelligenza artificiale, 5G, internet of things, grazie alla collaborazione con poli universitari d’eccellenza sul territorio e alla connessione con un network globale.

Il rinnovamento di IBM CIC è volto proprio per valorizzare una Regione, quale la Puglia, ad alto potenziale perché costituita da un’offerta formativa di altissima qualità e dalla presenza di industrie innovative dell’agroalimentare, aerospaziale e manufatturiero. Negli ultimi due anni, IBM CIC ha “riportato a casa” professionisti già maturi che avevano scelto altri luoghi in Italia o all’estero per svolgere la propria professione ed è pronta ad assumere e formare sempre più nuovi talenti.

“Sono molto felice di salutare questo nuovo traguardo di IBM, una realtà che tantissimo tempo ha scommesso su Bari - ha dichiarato il Antonio Decaro - e il fatto di essere qui oggi per tagliare questo nuovo nastro evidentemente significa che la scommessa è stata vinta. In questi anni l’azienda si è integrata con il territorio avviando collaborazioni d’eccellenza con il Politecnico e l’Università che hanno permesso alla nostra comunità di crescere sia dal punto di vista economico sia sul fronte dell’innovazione".

"Oggi che Bari sta diventando un punto di riferimento nazionale sul versante delle aziende che operano del digitale - ha aggiunto Decaro - la scelta di IBM di tantissimi anni fa appare quanto mai lungimirante.Ci piace pensare che proprio IBM abbia offerto a Bari un’occasione importante, l’azienda informatica storica che sceglie una città del sud per una sua sede ha significato per noi tanto. Per questo oggi è giusto per noi essere qui per onorare questo ulteriore passo in avanti e per ringraziare chi ha investito a Bari in un settore sfidante e impegnativo come quello informatico".

"E ancora, ha ripetuto Decaro - oggi questo sembra la normalità, in un territorio, come il nostro che proprio nel settore informatico e digitale sta mostrando punte di eccellenza, sia dal punto di vista della formazione e delle competenze, sia dal punto di vista della presenza di realtà nazionali e internazionali, e forse questo lo dobbiamo anche alla presenza di IBM a Bari. Per questo credo sia giusto oggi ringraziare chi rappresenta questa scommessa e chi, ancora una volta, anche grazie a momenti come questi, conferma la scelta sulla nostra città.”

“Anche IBM conferma le previsioni che tutto il mondo sta facendo sullo sviluppo dell’economia pugliese - ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - grazie alle politiche che abbiamo sviluppato, senza trionfalismi, che hanno proiettato la Puglia a diventare una delle regioni dove le previsioni di sviluppo imprenditoriale sono le più forti. IBM non poteva mancare, raddoppiando l’organico: il che significa tenere e riportare a casa tante persone che ovviamente non vedono l’ora di tornare in Puglia, perché qualsiasi cosa qui viene meglio e ha più fortuna”.

“IBM - ha proseguito Emiliano - si inserisce in questo grande filone che ha toccato tanti altri gruppi altrettanto importanti. E ci fa un regalo che è partito quando sono nato io, perché IBM è presente sul territorio dal ‘59. La stessa Facoltà di Informatica del Politecnico di Bari è nata attorno a questa azienda innovativa che però ha una tradizione antichissima, almeno per l’informatica, e soprattutto ha un grande futuro davanti".

"Siamo molto felici di questo - ha sottolineato il Governatore - la Puglia e in particolare Politecnico e Università di Bari, assieme alle altre università pugliesi, offrono laureati in tutti i campi. E possiamo organizzare corsi di studio e di formazione, come sta già avvenendo con altri gruppi, sulla base delle previsioni di sviluppo da parte delle varie aziende”.

Il gruppo IBM è presente in Puglia da oltre sessant’anni, il Client Innovation Center inaugurato due anni fa, occupa circa 200 unità ed è finalizzato ad ampliare sempre più il capitale umano messo al servizio della modernizzazione del Paese, puntando sulle eccellenze che la città offre anche grazie a poli universitari d’eccellenza, in particolare nell’intelligenza artificiale, cloud ibrido, internet of things, 5G e cybersecurity.

“Finalmente – ha concluso il presidente della Regione Puglia - un collegamento tra politiche di attrazione di investimento, formazione delle persone anche a livello universitario e investimenti dei grandi gruppi, che offrono servizi. E IBM è una garanzia di affidabilità ed efficienza, oltre che di visione”.

“La Puglia è un hub dell’innovazione - ha aggiunto l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci - per questo, la rivoluzione digitale che sta investendo l’intero Paese ci vede pronti ad affrontare le sfide future. Perché la nostra Regione, che crede e investe nell’innovazione, può far leva su un ecosistema consolidato costituito dalle sue università, dalle numerose start up, dalle imprese e da un binomio pubblico privato di successo, come dimostra questo nuovo investimento di IBM. Siamo un punto di riferimento in questo settore per l’intero Mezzogiorno, ora dobbiamo puntare ad esserlo per l’intera area del Mediterraneo”.

IBM è presente a Bari dal 1959, realizzando per le aziende pubbliche e private applicazioni di trasformazione digitale complesse e strategiche in tutti i settori di industria. I suoi clienti hanno deciso di adottare le nuove tecnologie per digitalizzare e rendere più efficaci i processi aziendali, supportando decisioni strategiche e operative. Inoltre, grazie a una forte sinergia con i laboratori di ricerca e sviluppo internazionali di IBM, e con un esteso network di università e centri di ricerca, il centro barese è stato in questi anni protagonista nelle più innovative aree tecnologiche e di crescita quali big data, analytics, internet of things, cloud, bioinformatica e intelligenza artificiale.

A fine 2019, IBM ha aperto a Bari anche una sede del Client Innovation Center, azienda del gruppo che si occupa della realizzazione di soluzioni innovative per i clienti IBM ed è parte integrante di IBM Consulting, con una rete di più di cento sedi in tutto il mondo. Un ampio network che ha anche l’obiettivo di favorire la formazione di nuove professionalità e competenze su tecnologie emergenti e innovative sulle quali investono le aziende di tutti i settori. Lo scopo di questa nuova apertura è quello di ampliare sempre più il capitale umano messo al servizio della modernizzazione del Paese, puntando sulle eccellenze che la città offre anche grazie a poli universitari d’eccellenza.

“Le trasformazioni digitale e green - ha affermato Gianni Margutti, Managing Partner IBM Consulting Italia - sono le leve fondamentali per accompagnare il Paese verso una ripresa economica e sociale sostenibile, come già ampiamente dimostrato dall’impianto del PNRR. Senza mai dimenticare l’importanza strategica del capitale umano e delle professionalità che occorrono a guidare l’innovazione verso benefici per tutti e non solo per pochi. Di fronte a queste sfide, IBM è pronta a fare la sua parte continuando ad investire anche nel capoluogo pugliese per alimentare la modernizzazione di cui il nostro Paese ha bisogno”.

“Questa iniziativa - ha ribadito Luca Naccarato, IBM Client Innovation Center Leader Italia - si inserisce nei programmi di sviluppo che IBM sta portando avanti nel percorso di rilancio avviato dalla Regione Puglia. Ed è un esempio virtuoso e concreto di collaborazione, coinvolgendo le Istituzioni, le imprese del territorio, le università e le giovani generazioni per favorire l’innovazione e lo sviluppo di nuove professionalità che integrino le tecnologie esponenziali ormai essenziali per essere competitivi in uno scenario globale”.

IBM Client Innovation Center ha, inoltre, portato in Puglia progettualità di importanti aziende e istituzioni dell’intero territorio nazionale: dalle grandi banche alle società di telecomunicazioni, fino ai protagonisti nei settori dell’energia, dei trasporti, della mobilità, della Pubblica Amministrazione e della grande distribuzione. Queste attività consentono di fare della Puglia, e di Bari, parte integrante dello sviluppo di tecnologie quali automazione e intelligenza artificiale, hybrid cloud, blockchain, 5G e IoT; ma anche di sperimentazione sul quantum computing e su temi come il metaverso, che rappresentano la prossima frontiera tecnologica.

Inoltre, il tessuto produttivo pugliese, fatto di medie e piccole imprese informatiche e di start-up innovative, ha costituito e costituisce un’ulteriore spinta all’investimento IBM, che può trovare anche importanti collaborazioni capaci di accelerare il processo di crescita sul territorio. Grazie alla creazione di un ecosistema di partner la Puglia diventa così un laboratorio di innovazione a livello nazionale.

