Il barese Mario Aprile tra i vincitori del Premio Italia Informa 2024

Mario Aprile, imprenditore barese, amministratore delegato di Organizzazione Aprile e membro del consiglio generale di Confindustria, è stato insignito del Premio Italia Informa durante la settima edizione dell’evento dedicato all’Innovazione, all’Etica e alla Centralità della Persona nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale. La cerimonia si è svolta presso il Campus Luiss di Roma, simbolo di eccellenza formativa e innovativa.





“Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo e una testimonianza del valore che la persona riveste nel contesto della trasformazione digitale – ha dichiarato Mario Aprile durante la premiazione - Lìlo dedico ai nostri 80 collaboratori, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a scrivere nuove pagine nella storia di un’impresa con oltre 70 anni di attività. Accettare le sfide dell’intelligenza artificiale nel nostro settore e lavorare per lo sviluppo delle competenze territoriali è per noi motivo di orgoglio. Essere l’unica PMI e l’unica realtà del Mezzogiorno premiata rafforza la nostra consapevolezza sull’importanza della sinergia tra piccole, medie e grandi imprese per la competitività del Paese”.





Tra i dodici vincitori del Premio figurano Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Nicola Maione di Banca Monte dei Paschi di Siena, Simone Gamberini di Legacoop, Pasquale Salzano di Simest e altri illustri esponenti del mondo economico e istituzionale. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ricevuto il premio Rinascimento d’Italia, mentre Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, è stato riconosciuto come Manager dell’anno 2024. Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy Caffè, ha ricevuto il premio per la sostenibilità, e Maria Patrizia Grieco, presidente di Assonime, quello per l’economia.





“Il Premio Italia Informa - ha sottolineato Germana Loizzi, presidente del Gruppo Italia Informa e promotrice dell’iniziativa - è nato per promuovere il dialogo tra progresso tecnologico e valori etici. Quest’anno, il tema dell’intelligenza artificiale ci spinge a riflettere non solo sulle potenzialità tecnologiche, ma anche sulle loro implicazioni per il bene comune. Abbiamo scelto il Campus Luiss come location perché rappresenta il fulcro dell’innovazione e della formazione dei leader di domani”.

Ospite d’onore della serata Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha sottolineato l’importanza dell’etica nella costruzione di una società più giusta e inclusiva.

