Il cordoglio di Fitto per la morte di Franco Di Giuseppe

L'ex deputato di Fratelli d'Italia, il foggiano Franco Di Giuseppe, è morto nell'ospedale di Chieti. 80 anni e una lunga militanza nel centrodestra pugliese: prima nel MSI/Giovine Italia, poi come consigliere cominale ad Apricena (Fg), quindi nel gruppo doroteo della DC con Vincenzo Russo, che che favorì l'arrivo in Parlamento.

In una nota diffusa il Gruppo regionale di Fratelli d'Italia ha scritto: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell’on. Franco Di Giuseppe, politico di razza e amico di tante avventure elettorali. Di lui ci mancherà la sua instancabile passione per la Politica, la forza di non arrendersi mai, il coraggio di metterci sempre la faccia. Doti spesso sconosciute fra gli uomini politici. Siamo vicini alla sua famiglia”.

“Negli ultimi due mesi ho sperato e pregato per Franco Di Giuseppe", ha scritto in altra nota Raffaele Fitto, "Oggi perdo un carissimo amico al quale mi legavano tanti ricordi personali e familiari, prima che politici".

“Il suo sorriso sornione e l’immediatezza del suo approccio, trasmettevano, naturalmente ed immediatamente, la grande passione per ci? che faceva, nella politica come nella vita. Mi mancherà tantissimo - ha concluso Fitto - mancherà ai suoi cari, mancherà alla sua comunità, mancherà alla Politica. Alla sua famiglia un abbraccio affettuoso”.

Anche il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha espresso il suo cordoglio: “Esprimo a nome mio e dell’Ente che rappresento, le più sentite condoglianze alla famiglia Di Giuseppe, per la scomparsa dello stimato e caro Franco. La sua dipartita è una grande perdita per la Capitanata. Uomo dai valori forti, con un alto senso di attaccamento alle istituzioni e con una enorme passione politica. Sono profondamente rattristato. Ci mancheranno la sua esperienza, la sua fine intelligenza e il suo costante impegno profuso per la crescita della comunità dauna”.

Ancora una nota del commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, del vice commissario, il senatore Dario Damiani, del consigliere regionale Giandiego Gatta e del coordinatore provinciale di Fi Foggia Raffaele Di Mauro per ricordare l'amico scomparso: “Un esponente di primo piano della politica foggiana e pugliese, un riferimento culturale per tutta l’area centrista che guarda a destra. Con la scomparsa dell’on Franco Di Giuseppe la comunità perde uno degli autori principali delle pagine politiche della Capitanata. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e porgiamo le condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”.

"Avendo appreso la notizia della perdita del caro amico On. Franco Di Giuseppe - ha dichiarato Massimo Venditti, già sindaco di Celenza Valfortore - mi unisco al dolore dei suoi familiari e dei suoi più cari amici. Lo ricorderò sempre come una persona preparata, disponibile, presente. La politica locale subisce una grave perdita".

