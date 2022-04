'Il grande porto di Bari', il libro di Pasquale Trizio

“Il grande Porto di Bari” raccontato in un libro. L’autore, Pasquale Trizio, la cui non è un’opera prima in materia, conduce il lettore ad appassionarsi alla storia della marineria e a ripercorrere le vicende relative alla realizzazione del porto di Bari.

Fatti legati all’ascesa del capoluogo, la cui crescita economica nel tempo si deve proprio al porto. Il libro sarà presentato venerdì 1 aprile, alle ore 15,30, nella Sala Convegni dell’Interporto della Puglia, durante l’incontro organizzato da Propeller Club, per il quale presenzieranno i presidenti Umberto Masucci e Davide Degennaro, e Confimi industria Logistica, rappresentata dal presidente Vito Totorizzo.

Tra gli altri interverranno Sergio Ventricelli vicepresidente nazionale di Confimi industria con delega alle infrastrutture e il Commissario Zes (zone economiche speciali) Adriatica Manlio Guadagnuolo. Modera Riccardo Figliolia segretario generale sia del Propeller Club Port of Bari che di Confimi Industria Puglia.

L’autore de “Il grande Porto di Bari” è stato ufficiale della Marina Militare e Mercantile ed è studioso di storia del commercio marittimo e della navigazione. Per questo l’evento sarà anche spunto per discutere sullo sviluppo delle piattaforme pugliesi, le opportunità che potrà cogliere la logistica in Puglia, rovescio della medaglia della manifattura.

L’occasione sarà, inoltre, utile per fare il punto sulla situazione della Logistica internazionale con riferimento alle ripercussioni della crisi, cominciata con la pandemia e proseguita oggi con la guerra in Ucraina. Avvenimenti imprevisti che hanno fatto schizzare il prezzo dei container marittimi. Concluderà il convegno l’ammiraglio e comandante generale delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone.

(gelormini@gmail.com)