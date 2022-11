Il ministro Fitto ha incontrato a Parigi Laurence Boone

Il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha avuto a Parigi al Quai d'Orsay un incontro di lavoro con il Ministro francese per gli Affari europei Laurence Boone.

I due Ministri si sono dapprima soffermati sul Trattato del Quirinale concordando sull’opportunità di dare immediata attuazione a livello di Ministri degli affari di europei dei meccanismi rafforzati di consultazione e coordinamento previsti dall'Accordo.

Incontro con ministro francesce 7 novembre 2022Guarda la gallery

Sui temi migratori il Ministro Fitto ha reiterato la posizione italiana sulla necessità di una soluzione europea al problema, ribadendo l'impossibilità che l'Italia si faccia carico da sola dell'accoglienza di tutte le persone salvate in mare al di fuori delle acque SAR italiane e richiamando le responsabilità dei Paesi di bandiera delle navi delle ONG che effettuano i salvataggi.

Sul tema dell’energia i Ministri Fitto e Boone hanno auspicato un rapido accordo tra i Ministri competenti in occasione del prossimo Consiglio in programma a Bruxelles il 24 novembre prossimo. Il Ministro Fitto ha ricordato che per l'Italia la priorità resta la fissazione al più presto di un price cap dinamico generalizzato alle transizioni di gas in Europa ed il disaccoppiamento tra il mercato del gas e quello dell'elettricità. I due Ministri hanno poi discusso di possibili strumenti comuni a livello europeo per il finanziamento di misure per far fronte alle ai costi energetici per famiglie ed imprese.

I due Ministri hanno poi avuto un approfondito scambio di vedute sul PNRR e sulla politica di Coesione. Fitto e Boone hanno infine discusso di altri temi di attualità al centro dell'agenda europea ed hanno concordato di restare in stretto contatto in vista delle prossime scadenze.

