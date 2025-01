Il New York Times plaude e presenta la Puglia del Wedding

Il brand Puglia è solido e conosciuto, c’è voglia di autenticità unitamente a servizi e professionalità, gli operatori del wedding e dell’intera filiera pugliese dell’industria dei matrimoni sono pronti a fare il grande balzo verso gli USA. Lo hanno dimostrato a New York City, durante il workshop B2B organizzato in collaborazione tra Assessorato regionale al Turismo della Regione Puglia/ Pugliapromozione, ENIT e il New York Times.





Se la location fa reputazione, allora senz’altro per la Regione Puglia aver accolto i 25 operatori del wedding pugliesi, che hanno partecipato al workshop nel grattacielo del New York Times progettato da Renzo Piano - considerato il tempio del giornalismo mondiale - è da considerarsi come un momento fondamentale per la crescita dell’incoming americano in Puglia, un mercato già in forte ascesa.

Ai B2B sono intervenuti per il New York Times John Oros, Head of Industry e Brad Kolodny, Travel Sales Director, per l’ENIT SpA (Ente Nazionale per il Turismo) Caterina Orlando, direttrice USA & Mexico, e per l’Agenzia del Turismo Pugliapromozione Francesco Muciaccia, responsabile Mercati extra UE, Ottavia Grassi, responsabile Prodotti turistici, Alessandra Campanile, responsabile ufficio Comunicazione, Gino Lorenzelli, responsabile Comunicazione istituzionale.

Dai tavoli di incontro B2B tra circa 30 buyers americani e i 25 sellers pugliesi è emersa attenzione verso la Puglia, considerata come una destinazione consolidata ma che ancora offrire molto di più in termini di Prodotto turistico.





“La Puglia connette persone, e il matrimonio rappresenta la connessione per eccellenza in una destinazione che offre tutto per celebrare un momento unico, dalle strutture attrezzate all’enogastronomia d’eccellenza, dai prodotti tipici fino all’accoglienza, dagli abiti per gli sposi fino alle acconciature, dall’arte dei fiorai ai fotografi e video maker, senza trascurare un meteo favorevole tutto l’anno – ha evidenziato Luca Scandale direttore generale di Pugliapromozione - alla base di questa iniziativa a New York City c’è la continuità con le precedenti azioni della Regione Puglia verso il mercato statunitense. Ci aspettiamo un’ulteriore crescita dei matrimoni in Puglia con il volo diretto Bari New York a partire da giugno”.

Il risultato di tutto questo lavoro è, come è emerso dal B2B presso The New York Times di ENIT/Pugliapromozione, che la Puglia come wedding destination rappresenta un trend molto forte perché gli americani amano il Tacco d’Italia per il suo stile di vita e la sua autenticità.

