'Il Pane da Leggere' sei canti della tradizione pugliese

La Puglia, terra di sapori autentici e tradizioni millenarie, si prepara a celebrare i suoi più preziosi tesori gastronomici: sei pani simbolo della storia e della cultura contadina pugliese. Protagonisti indiscussi del festival "Il Pane da Leggere", questi pani incarnano l'anima e le radici della regione, raccontando secoli di storia attraverso il gusto e la sapienza artigianale.





Pane di Altamura – Il re indiscusso della panificazione pugliese, protetto dal marchio DOP, il pane di Altamurasi distingue per la sua crosta croccante, l'interno soffice e il sapore inconfondibile del grano duro locale. Prodotto con tecniche antiche, è una vera istituzione, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Pane di Segale – Diretto discendente del pane ritrovato nella Grotta Paglicci del Gargano, il pane di segale rappresenta una riscoperta delle antiche tradizioni montane pugliesi. Ricco di fibre e dal sapore rustico, questo pane racconta una storia millenaria e richiama un legame profondo con la vita rurale e la natura incontaminata del Gargano.

Pane di Laterza – Con la sua lievitazione lunga e naturale, il pane di Laterza è un emblema di equilibrio tra semplicità e complessità. La crosta dorata e la mollica densa ne fanno una delle prelibatezze meno conosciute, ma sorprendentemente deliziose, della tradizione panificatoria pugliese.

Puccia Salentina – Non il classico panino farcito, ma una pagnottina versatile e fragrante, simbolo della cucina contadina del Salento. Ideale per essere farcita o gustata da sola, la puccia salentina è un prodotto autentico, che incarna la convivialità e la generosità della cultura del Sud.

Ciabattina di Andria – Con una lavorazione lunga 24 ore, la ciabattina di Andria è il risultato di un processo meticoloso che combina lievito madre e farine locali, ottenendo un pane leggero, alveolato e dal sapore unico. Una piccola meraviglia artigianale che sta conquistando palati sempre più esigenti.

Pane di Monte Sant'Angelo – Il pane secolare del Gargano, dalla crosta fragrante e dal gusto intenso, prodotto con farina di grano duro e lievito madre. Un simbolo di abbondanza e spiritualità, questo pane è da secoli parte delle tradizioni sacre e delle festività religiose del luogo.

"Il Pane da Leggere": Un Festival di Cultura e Tradizione

Questi sei pani saranno protagonisti del festival "Il Pane da Leggere", una manifestazione unica che celebra la tradizione della panificazione pugliese, unendo cultura, storia e gastronomia. Attraverso degustazioni, laboratori e momenti di approfondimento, il festival invita a scoprire la Puglia non solo come meta turistica, ma come terra di sapori da vivere tutto l’anno.

I sei pani pugliesi rappresentano l’essenza della Puglia autentica, dove la tradizione incontra la passione e la cura per il dettaglio. "Il Pane da Leggere" offre l’occasione perfetta per celebrare la loro unicità e per immergersi in una cultura che, attraverso il pane, racconta storie di comunità, famiglia e territorio.

Un evento dedicato alla promozione e valorizzazione del territorio pugliese, attraverso la tradizione millenaria dei PANI tipici PUGLIESI e del companatico GARGANICO; un connubio ricco di Storia, Cultura, Tradizione, un forte legame spendibile per la promozione Internazionale dei ns Territori, Eccellenza del Turismo Stagionale Pugliese.

La formulazione di una proposta turistica complementare a quella consueta del turismo balneare, incentrata sulla valorizzazione del nostro Territorio come ambiente naturalmente designato allo stile di vita sano e al benessere del corpo e della mente, attraverso l'adozione della Dieta Mediterranea come prassi alimentare e non solo. Inoltre la ricchezza dei contenuti di tipo culturale previsti, dalla promozione delle arti figurative attraverso mostre fotografiche, alle arti perfomative come la musica a cura degli artisti interpellati, esalta questa iniziativa come un grande contenitore culturale fruibile per gli appassionati e i turisti in genere, prescindendo in un certo senso dalla tipica offerta turistico-balneare. Anche la scelta della localizzazione geografica e temporale dell'evento scaturisce dalla necessità di anticipare la stagione turistica per gli operatori economici che registrano il sold out delle strutture ricettive nei mesi centrali della stagione estiva e favoriscono anche un più ampio tempo di permanenza delle presenze di turisti italiani e stranieri sul territorio della Puglia.





Alla conferenza di presentazione del 2 ottobre presso l’ Aula convegni di PALAZZO CARPEGNA in via Stendardi, 2 a ROMA interverranno:

Anna Maria Fallucchi, Senatrice della Repubblica Italiana,

Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,

Luca De Carlo Senatore e Presidente della 9ª Commissione permanente (Agricoltura, Industria, Commercio, Turismo e Produzioni Alimentari)

Alfonso Cavallo, Presidente di Coldiretti Puglia,

Tino Gesualdo Professore ordinario UNIBA e Presidente della Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane

Angela Cicirelli Assegnista presso il Dip. Delle Culture Europee e del Mediterranero UNIBAS,

Giuseppe Digesù, artigiano del pane e titolare del Panificio F.lli Digesù, fondato nel 1842.

Daniele Circiello fondatore del FIET «Italian Food and Tourism » Exhibition di Venezia, che ospiterà il progetto “Il FESTIVAL DEL PANE DA LEGGERE a Venezia

Giuseppe Scarlato, Presidente della Real Academy, l'associazione promotrice del festival;

Chiuderà i lavori il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida;

Sergio De Nicola Giornalista Rai TG2 moderatore della conferenza stampa.





Il Festival "Il Pane da Leggere" è un progetto della Real Academy, La Real Academy è un'organizzazione senza fini di lucro dedicata alla promozione della Dieta Mediterranea e alla valorizzazione del settore agroalimentare a livello internazionale. Il nostro obiettivo principale è diffondere la conoscenza e i benefici di uno stile di vita salutare e sostenibile, basato sui principi della Dieta Mediterranea, “l’Attività è realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del D.M. 410789/2023”. Dopo la conferenza, i partecipanti saranno invitati a una cena/degustazione di prodotti tipici pugliesi rappresentativi del progetto, presso la Sala Mensa del Senato.

Il Festival "Il Pane da Leggere" sarà protagonista dal 9 al 12 novembre all’interno del FIET - Italian Food and Tourism Exhibition di Venezia, un'importante vetrina internazionale dedicata al Luxury nei settori del Turismo e della Ristorazione Italiana.

