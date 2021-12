Il premio 'Radice di Puglia' al Metropolita di Volokolamsk S.E. Hilarion

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha conferito a Sua Eccellenza Hilarion, Metropolita di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, il premio “Radice di Puglia”, il riconoscimento istituito nel 2015 dalla Regione in favore di persone che si sono distinte per il conseguimento di significativi risultati nel settore sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo, economico e imprenditoriale.

In particolare, come recita l’atto ufficiale, il premio è stato conferito “Per l’importante ruolo di connessione del Patriarcato della Chiesa Ortodossa e di tutte le Russie, che rafforza la fratellanza con il popolo pugliese e suggella la comune ambizione di costruire comunità solidali di pace, di sviluppo e di benessere”.

“È motivo di grande felicità poter accogliere il Metropolita Hilarion - ha detto il presidente Michele Emiliano - il Premio Radice di Puglia vuole essere segno di un legame che ci ha unito sempre, nei momenti belli, come lo storico viaggio della reliquia di San Nicola in Russia, e nei momenti difficili, come quelli vissuti con la pandemia. Ricordo con infinita riconoscenza l’aiuto ricevuto durante la pandemia con l’invio in Puglia dalla Russia dei dispositivi di protezione individuale. Nell’aprile del 2020, grazie all’intervento di Sua Santità il Patriarca della Chiesa Ortodossa di Mosca Kirill, e del metropolita Hilarion, è giunta in Puglia una cospicua donazione di materiale sanitario per fronteggiare l’emergenza Covid”.

In occasione della sua visita a Bari per celebrare il giorno della memoria dedicato a San Nicola secondo il calendario giuliano, il Metropolita Hilarion è stato ricevuto da Emiliano nella sede della Presidenza Regionale, dove ha ricevuto il premio.

