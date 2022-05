Il Premio ‘Riada Partners’, idee di imprese e startup pugliesi col PNRR

È destinato a imprese e startup pugliesi intenzionate a sviluppare un programma di investimento finanziato con le risorse del PNRR il Premio ‘Riada Partners’ lanciato durante il Forum Riada 2022 ‘L’impresa si FA, non si racconta’ tenutosi a Bisceglie.

Che si voglia avviare una nuova attività imprenditoriale o ampliarne una già esistente, il bando mette a disposizione del vincitore la consulenza tecnica gratuita dei professionisti dello studio Riada Partners per gestire la richiesta di un finanziamento pubblico attraverso il PNRR e, in caso di ottenimento, le successive fasi necessarie per ottenerne l’erogazione. Un supporto concreto per orientarsi in modo efficace tra le agevolazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che finanziano investimenti in innovazione tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

Il bando, disponibile sul sito forumriada.it, è stata la novità di questa quarta edizione del Forum, un momento di incontro e confronto su temi economici tra rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale pugliese che lo studio Riada ha lanciato nel 2017 e che, dopo due anni di stop causa pandemia, quest’anno ha segnato un record di partecipazioni con oltre 300 presenze.

Al dibattito, focalizzato sulle sfide che gli imprenditori pugliesi devono affrontare tra PNRR e crisi internazionale, hanno partecipato il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, e il delegato alla Pianificazione strategica del Comune di Bari, Luigi Ranieri. Incalzati dalle domande dell’amministratore delegato di Riada Partners, Alessandro Ricchiuti, si sono confrontati la co-founder di Macnil Mariarita Costanza, il CEO di Optical Industries Roberto De Gennaro, il presidente del Tribunale di Trani Antonio De Luce, il rettore dell’Università LUM ‘Jean Monnet’ Antonello Garzoni e l’amministratore unico di Sanità Più Luca Vigilante.

Oltre alle storie di successo delle imprese presenti, hanno destato l’interesse del pubblico alcuni temi sotto i riflettori in questo periodo: il bisogno di accrescere la qualità della progettazione dei Comuni pugliesi, la necessità di mantenere le risorse del PNRR al riparo dalle mire della criminalità organizzata, gli investimenti in ricerca e innovazione per la crescita delle aziende e il dialogo tra impresa e Università.

L'intervista

All'Amministratore delegato di Riada Partners, Alessandro Ricchiuti, Affaritaliani.it ha rivolto qualche domanda:

Promuoversi, stimolando e offrendo opportunità alle imprese di Puglia, per quel treno definito 'unico' con la sigla PNRR, si direbbe questo il fine perseguito dall'iniziativa del Pemio Riada Partners.

In una fase delicata come quella che stiamo vivendo, successiva alla pandemia ma piena di incognite legate alla guerra in atto, fare impresa è sempre più complicato e le opportunità offerte dal PNRR vanno colte appieno. È per questo che abbiamo pensato a un premio che valorizzi l’ingegno di imprenditori e startupper pugliesi: tra i progetti di investimento che competeranno sarà premiato quello più convincente, che supporteremo a livello consulenziale sia nell’iniziale fase istruttoria di presentazione del progetto che, in caso di aggiudicazione dei fondi, nelle fasi volte all’ottenimento del contributo.

Quali le linee guida, in funzione anche dell'azione in prospettiva di assistenza e consulenza proposta?

Fiducia, consulenza e un credere profondo e convinto nei progetti proposti. A partire da noi stessi di Riada Partners, per affiancare le imprese nel complesso contesto delle opportunità del PNRR. Con un approccio del tutto diverso al concetto di partecipazione ai bandi di tradizionale impostazione, per i quali va fatta un'onesta autocritica.

Sarà indipensabile passare - dato che lo stesso PNRR lo prevede e impone - dal vecchio concetto di 'spesa' (con la rendicondantazione al centro degli adempimenti per accedere alle risorse), a un concetto di 'ricostruzione' (dove è necessario far perno sulle finalità operative e concrete del progetto), con obiettivi di lungo termine e l'attivazione di iniziative di sistema e interazioni.

Anche per questo, la sfida del 40% delle risorse del PNRR destinate al Sud diventa opportunità per l'Italia intera. I 230 miliardi di €, nei prossimi 5 anni, rappresentano il 'futuro' per tutti, per cui sarà vitale ripartire dal concetto di riforma.

Il Forum Riata Partners cresce (siamo alla IV edizione), così come crescono dialogo e intesa col mondo dell'Industria, delle Istituzioni, delle PMI e dell'Università: quali gli obiettivi prossimi e quelli a medio/lungo termine?

Gli oltre 300 partecipanti al Forum di quest'anno fanno ben sperare e naturmente ci gratificano oltre ogni più rosea aspettativa, soprattutto in contesto post-pandemico, frustrato anche degli echi bellici provenienti dal fronte russo-ucraino. Così come siamo contenti e soddisfatti per lo spessore 'alto' dei relatori e degli stessi intervenuti.

Nel dialogo 'a tre' tra Istituzioni, Imprese e Stakeholder/Comunità Riada Partners si propone di affiancare i progetti, fornendo il contributo professionale ma - nel contempo - trovando la sintesi nell'utilità duratura della proposta: il bando sarà il filo conduttore che ci porterà all'anno prossimo.

L'ambizione è che dagli stimoli pugliesi si possa trovare forza e contenuti per un Forum nazionale, che coinvolgendo esperti e protagonisti di settore, possa diventare Faro della discussione economica qualificta.

Riada Partners Stp SpA offre servizi integrati di consulenza strategica a imprese ed enti per il miglioramento e l’ottimizzazione della gestione, la progettazione e realizzazione di percorsi di crescita e di creazione del valore. Composto da un team di giovani e brillanti commercialisti e avvocati impegnati nelle sedi di Andria, Bari, Bisceglie, Milano e Miramar (Florida), Riada Partners fornisce consulenza finanziaria, societaria, fiscale e tributaria.

PREMIO RIADA PARTNERS STP SPA

Il Premio Riada Partners nasce con l’intento di offrire un’opportunità alle imprese e alle startup del territorio pugliese interessate a sviluppare un programma di investimento finanziato da risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), volto ad avviare una nuova attività imprenditoriale o ad ampliare, attraverso investimenti mirati, un’attività già esistente.

Il Premio Riada Partners offrirà al vincitore l’opportunità di usufruire di una consulenza tecnica da parte di professionisti altamente qualificati volta a gestire la richiesta di finanziamento e, auspicabilmente, le attività volte all’ottenimento delle risorse finanziarie pubbliche relative all’investimento. Il vincitore verrà indirizzato verso un mix di agevolazioni finanziarie a favore delle imprese e delle startup del territorio regionale che investono nell’innovazione tecnologica, nella digitalizzazione, nella sostenibilità ambientale, efficienza energetica e nell’inserimento di giovani imprenditori in contesti lavorativi che guardano al futuro del paese.

Obiettivo dell’iniziativa

Il Premio Riada Partners nasce con la precisa volontà di diffondere la cultura d’impresa e di supportare le iniziative imprenditoriali volte allo sviluppo economico. Attraverso una commissione scientifica saranno valutati tutti i progetti coerenti con le linee guida del PNRR da cui derivi la costituzione, l’ampliamento, il consolidamento di una attività d’impresa.

Le iniziative dovranno evidenziare il grado di innovazione, la competitività del progetto, l’avanzamento tecnologico e l’efficientamento energetico rispetto al mercato di riferimento, la capacità dell’impresa di garantire la continuità aziendale anche in assenza di contributi a fondo perduto o agevolazioni finanziarie derivanti dalle linee di PNRR secondo uno scenario di autofinanziamento tramite apporto di mezzi propri.

A chi si rivolge

Il premio è rivolto a tutte quelle realtà aziendali, già esistenti o startup, che intendono investire in beni strumentali nuovi come attrezzature, macchinari e impianti, di uso durevole, destinati a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Si potrà partecipare anche con programmi d’investimento mirati alla riqualifica di immobili per avviare o continuare l’attività imprenditoriale. Al premio possono partecipare tutte le imprese ubicate nel territorio pugliese.

A titolo esemplificativo le imprese possono essere rappresentate da:

a) Compagini giovanili da costituirsi in forma di società, partecipate interamente da giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data della domanda preliminare

b) Nuove imprese, partecipate per almeno il 50%, sia del capitale che del numero di soci, da giovani con età tra 18 anni e 35 anni

c) Soggetti che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato nell’ultimo mese

d) Persone in procinto di perdere un posto di lavoro

e) Titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese che, nei 12 mesi antecedenti la domanda abbiano emesso fatture per un imponibile inferiore a 15.000 euro.

f) Soci lavoratori e amministratori di cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati

g) Nuove imprese turistiche in possesso degli stessi requisiti previsti per le nuove imprese di cui al punto b), che vogliono avviare un'attività di B&B imprenditoriale o di affittacamere.

h) Imprese femminili

i) Imprenditori di qualsiasi età che hanno intenzione di sviluppare un progetto imprenditoriale che rispecchi le caratteristiche indicate nel presente bando.

Requisiti di accesso

Le domande di partecipazione possono essere presentate da microimprese, imprese di piccola dimensione e medie imprese (di seguito PMI), come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che intendono realizzare una iniziativa di imprenditoriale, in qualsiasi settore, dal turismo alla produzione, al commercio o all’erogazione di servizi in un’unità produttiva sul territorio pugliese.

I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese o, per le startup, disposti a costituire la società e terminare gli investimenti indicati nel progetto nel giro di massimo 12 mesi dall’approvazione del progetto.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili secondo le linee guida del PNRR sono:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni nei limiti consentiti dallo strumento agevolativo che si intenderà utilizzare per portare a termine il piano di investimento

- attivi materiali

- le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti, nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo

- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni

- investimenti finalizzati al miglioramento delle misure di prevenzione dei rischi e per la salvaguardia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori, consentite nel limite imposto dallo strumento agevolativo che si intenderà utilizzare per portare a termine il piano di investimento.

Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano un investimento compreso tra 80.000 e 2.000.000 di euro al netto di iva, suddivisi tra spese di investimento e spese di gestione.

Il premio

Per l’individuazione del vincitore del Premio sono previsti dei colloqui conoscitivi con i candidati che avranno proposto i progetti di investimento più rispondenti ai requisiti indicati nel bando.

Al termine dei colloqui la commissione scientifica individuerà il progetto vincitore i cui proponenti riceveranno una consulenza professionale gratuita di Riada Partners Stp Spa consistente in:

- analisi di fattibilità dell’investimento proposto

- analisi dei requisiti obbligatori per partecipare alla misura agevolativa individuata

- redazione del business plan numerico e descrittivo

- istruzione pratica di richiesta del finanziamento a valere sui fondi del PNRR

- incontri presso gli istituti finanziari di riferimento e rapporti con gli enti pubblici responsabili dell’avviso pubblico.

Inoltre, nel caso in cui l’investimento proposto dal vincitore del Premio Riada Partners otterrà il contributo pubblico derivante dagli strumenti finanziari previsti dal PNRR, Riada Partners fornirà una ulteriore consulenza professionale fino a un valore di 10.000 euro a partire dalla data di comunicazione dell’ottenimento del finanziamento e per i successivi 24 mesi.

Nello specifico, Riada Partners si occuperà di tutte le attività legate alla gestione della pratica fino all’ottenimento del contributo pubblico, in particolare:

- compilazione documentazione ed eventuali integrazioni

- monitoraggio pratica

- supporto durante le attività di controllo da parte degli organi competenti

- rendicontazione degli investimenti

- supporto e monitoraggio sulla realizzazione dell’investimento. Documentazione obbligatoria

- Visura camerale (per società già costituite)

- Atto costitutivo (per società già costituite)

- Ultimi due bilanci approvati e depositati (per società già costituite)

- Scrittura privata in cui le parti interessati a creare una startup si impegnano, in caso di ottenimento del finanziamento pubblico, a costituire una società e a terminare gli investimenti indicati nel progetto nel giro di massimo 12 mesi dall’approvazione dello stesso (per le startup)

- Titolo di disponibilità dell’immobile soggetto ad agevolazione finanziaria

- Descrizione idea imprenditoriale e tipologia di investimento indicando il sito dove si intende avviare l’operazione

- Preventivi relativi all’investimento.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al bando i proponenti dovranno inviare la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 23,59 del 30 settembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica premio@forumriada.it indicando nell’oggetto: ‘Progetto candidato a Premio Riada Partners’

Motivi di esclusione

Rappresentano motivi di esclusione dal Premio Riada Partners: - trasmissione dei documenti da parte del soggetto proponente oltre il termine di scadenza del bando - incompletezza dei documenti richiesti, nonché l’assenza dei requisiti e/o degli impegni prescritti.

Richiesta informazioni

Per richiedere informazioni sul bando è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica premio@forumriada.it indicando nell’oggetto: ‘Richiesta informazioni Premio Riada Partners’.

