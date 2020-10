Il sogno di Valentina De Palma a 'Gino cerca Chef'

C’è voglia di made in Italy e di tradizione a tavola, che da millenni è in continua evoluzione. E c’è una donna, nata architetto e diventata chef, che a 50 anni ha abbracciato il sogno americano: ognuno di noi può essere ciò che vuole essere. Possibile? Sì, la personal chef tarantina Valentina De Palma ha accettato la nuova sfida e superando le durissime selezioni con 500 partecipanti è arrivata fra i 9 in finalissima!

In ogni puntata nove aspiranti chef si daranno battaglia e giovedì 1 ottobre alle ore 21.15, sulla rete Discovery, ci sarà la tarantina chef Valentina De Palma nel nuovo cooking show con il notissimo chef e imprenditore campano Gino D’Acampo affiancato dal maître francese Fred Sirieix.

La chef Valentina si cimenterà nell’ultima gara. Sarà quella più importante: in palio c’è un anno di contratto nel celebre locale di D’Acampo a Manchester per i 6 vincitori delle 6 puntate, che durano un’ora ciascuna. Ma lo stile in cucina di Valentina De Palma quale è? “Parto dalla tradizione che interpreto a modo mio, in equilibrio fra gusto e bellezza, perché i colori per me – architetta e chef – sono un linguaggio indispensabile. La cucina da economia circolare, in cui non si butta nulla, è il mio mantra”.

IL SOGNO NEL CASSETTO – Valentina, che vanta una prestigiosa laurea in Architettura a Firenze, l’ha messa nel cassetto malgrado una attività professionale già ben avviata. Lei, di certo, non insegue il classico sogno italiano: quello del posto fisso. Sceglie di fare un anno sabbatico a Londra, ai fornelli e con i due figli insieme a lei: trova conferma ai suoi sogni, le dicono che ha “a special touch”. Nel 2008 decide di inseguire il suo desiderio più forte e dedicarsi esclusivamente ai fornelli dove, familiari ed amici, l’avevano già incoronata regina assoluta! Tutto il resto è una storia ancora da scrivere, in evoluzione senza sosta: proprio come è nella natura di Valentina De Palma che … non si ferma mai. Atleta costante, sottile e slanciata, la chef pratica abitualmente yoga e running. Mamma instancabile, con tre figli che sta crescendo quasi da sola, è la dimostrazione vivente di come essere donna ed imprenditrice non è impossibile, ma solamente difficilissimo.

CARRIERA IN CUCINA E IN TV - La crescita di Valentina De Palma come chef è stata impetuosa, anche in televisione. In tv inizia nel reality di “Gambero Rosso” con Igles Corelli, che considera il suo Maestro. Poi si fa notare come conduttrice di “Chef in tacchi a spillo” di Telenorba. A seguire, con Vladimir Luxuria e Federico Quaranta per lo show “Fuori di Gusto” su La7 confermando la sua naturalezza di fronte alle telecamere.

Intanto, nella sua città che è Taranto antica capitale della Magna Grecia, affina il suo desiderio di contatto e ascolto del pubblico, da vicino. Come? In maniera, ancora una volta sorprendente, prendendo per la gola i cinespettatori di un raffinato cinema d’essai. Con una collezione di film dedicati alla cucina, crea un format di grandissimo successo proponendo nella sala cinematografica i piatti narrati nei film espressione di tradizioni culinarie di tutto il mondo.

Altro capitolo, saporitissimo, quello di Gustodivino perché l’inarrestabile Valentina De Palma è anche sommelier AIS. Senza sosta la chef tarantina va avanti, come private chef e con il suo catering, si esprime in cooking show e lezioni di cucina. Il suo nuovo traguardo? Lo svelerà dopo la puntata sulla rete Discovery del 1 ottobre! Stay tuned su FB Valentina De Palma, IG Valentina De Palma chef, www.valentinadepalma.it.

GINO CERCA CHEF (6X60’) - E’ un programma prodotto da Wavy, Unit di Fremantle, per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. La puntata sarà disponibile successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).

SITO UFFICIALE: www.nove.tv

(gelormini@gmail.com)