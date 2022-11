'Industria Felix - l'Italia che compete' a Bari Multiservizi

Il Premio Industria Felix L'Italia che compete, organizzato dall'associazione culturale Industria Felix, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi, e nasce nel 2015 come sperimentazione regionale in Puglia da un'inchiesta del giornalista Michele Montemurro, fondatore e presidente del Premio. Esso rappresenta un riconoscimento all'inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia messo a disposizione la propria capacità di “costruire" un'attività capace di dar frutti copiosi e redditizi (tale il significato dell'aggettivo “felix") in termini di benessere sociale e di progresso economico.

Il premio è stato consegnato nelle mani di Francesco Biga Presidente di Bari Multiservizi Spa, società in house del Comune di Bari, durante l'evento che si è svolto a Roma presso l'Università Luiss Guido Carli.

Occasione per premiare anche 200 delle 700.000 aziende italiane pubbliche e private. Una cerimonia, presentata dal giornalista e vicedirettore del Day Time Rai Angelo Mellone e dalla giornalista e capo servizio del Tg Maria Soave, in cui l'azienda barese risultata prima nella categoria “Partecipate a maggioranza pubblica”, è stata insignita dell'Alta Onorificenza di Bilancio nel 45° evento del Premio Industria Felix-L'Italia che compete 2022, 3a edizione nazionale, con la seguente motivazione:

“Tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore Partecipate a Maggioranza Pubblica”: l’azienda Bari Multiservizi Spa che risultata tra le 10 migliori aziende delle 9000 pubbliche italiane.

“Sono davvero orgoglioso della speciale menzione ricevuta - ha dichiarato il Presidente Francesco Biga - a conferma dell’impegno prolungato nel tempo. Ringrazio tutti i nostri collaboratori e coloro che mi hanno sostenuto in questo importante obiettivo, certo di continuare a condividere ancora nuovi percorsi di crescita e nuovi traguardi. Un ringraziamento particolare e doveroso lo rivolgo al Sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha creduto sin da subito nelle mie capacità e potenzialità”.

FelixGuarda la gallery

La scelta è ricaduta su Bari Multiservizi Spa dopo aver sviluppato un algoritmo che ha individuato le imprese per settori rispetto al miglior Mol decrescente, con indice Roe positivo, in utile, con un rapporto Oneri finanziari Mol inferiore al 50% e con un delta addetti invariato o crescente rispetto alla media dell'anno precedente. In modo oggettivo è stato scelto un numero ristretto di azienda ritenute meritevoli prendendo in considerazione solo le aziende ritenute solvibili o sicure in base al Cerved Group Score (CGS) Impact, che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved, ottenuto attraverso una suite di modelli statistici che consentono di stimare per ogni impresa italiana una probabilità di insolvenza.

Bari Multiservizi società in house del Comune di Bari, esegue intervenenti manutentivi di media entità su immobili comunali, su una aliquota del verde cittadino e attività di custodia dei siti di interesse. La società, grazie alla scelta lungimirante del Sindaco Decaro, dagli albori del 2016 è amministrata da professionalità prive di declinazione politica. Tale scelta le ha consentito dapprima di ritornare in equilibrio gestionale e poi di conseguire importanti risultati sul piano della produttività, efficienza, efficientamento delle risorse e della sostenibilità ambientale. In questo perimetro esegue iniziative riqualificative di verde pubblico a costo zero per la comunità unendole talvolta a silenziose iniziative solidali.

(gelormini@gmail.com)

------------------------

Pubblicato in precedenza: Industria Felix premia 203 imprese, 19 quelle pugliesi