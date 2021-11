Infrastrutture: Fontana (Confindustria): 'Alle nostre imprese gambe ingessate'

Il presidente di Confindustria Bari BAT, Sergio Fontana, ha commentato le modifiche alla vigente disciplina del codice della strada sui trasporti eccezionali introdotte del DL 121/2021 Trasporti e infrastrutture.

“Il Decreto sui Trasporti e Infrastrutture appena approvato, con i forti limiti imposti ai trasporti eccezionali - ha detto Fontana - è un assurdo controsenso: danneggia l’industria manifatturiera alle prese con una decisiva fase di ripresa, impone una minaccia sulle grandi opere da realizzare con PNRR e contraddice gli impegni assunti dal nostro Paese per la lotta al cambiamento climatico”.

“Mentre i Paesi del G20 si impegnano a ridurre le emissioni, l’Italia che fa? Si contradice e impone invece un aumento delle emissioni nocive e del traffico su gomma, chiedendo alle imprese di impiegare un numero maggiore di TIR per suddividere in più tranche i carichi dei trasporti eccezionali. E mentre i Paesi europei si affrettano a investire le risorse del Recovery Fund in opere strategiche, il nostro Paese introduce una norma che rallenterà la costruzione di grandi infrastrutture, complicando le modalità e i tempi di consegna di materiali come acciaio, grandi travi in calcestruzzo, blocchi di pietra".

"Così, mentre le imprese degli altri Paesi europei corrono - ha concluso Fontana - noi dobbiamo gareggiare con le gambe ingessate. Chiediamo per questo, al Governo e al Parlamento, di procedere all’immediata soppressione di questa assurda norma sui trasporti eccezionali”.

(gelormini@gmail.com)