Innescare Lab, la cooperazione per l'orientamento dei giovani

Può la cooperazione favorire l’orientamento dei giovani in uscita da scuola e università? Ha provato a rispondere Innescare Lab, il laboratorio di coprogettazione, inserito nel più ampio progetto “Azioni Positive per la promozione cooperativa” di cui l.r.23/88 di cui Legacoop Puglia è parte, che ha prodotto un modello di intervento per orientare efficacemente i ragazzi verso il mondo del lavoro utilizzando la cooperazione, la sua vocazione aggregante e mutualistica come elemento facilitante.

Il modello ha visto al lavoro esperti di partecipazione, docenti universitari, ma soprattutto studenti impegnati in prima persona nel dare risposte ai loro bisogni. Nessun altro avrebbe potuto fare di meglio e conoscere meglio le esigenze, i dubbi, le aspettative di un giovane in uscita dalla scuola.

Il progetto, cui hanno lavorato con entusiasmo e partecipazione gli studenti e le studentesse delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Pascal di Foggia e dell’Istituto professionale Domenico Modugno di Polignano-Conversano, sarà illustrato in tutte le sue fasi di elaborazione, venerdì 14 ottobre alle 15 nell’Aula Magna della facoltà di Economia e Commercio a Bari.

Continuità dell’azione, contaminazione tra pari, iniziativa connessa ed in continuità con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia sono gli assi portanti intorno a cui ruota il modello che orienta e indirizza i giovani rendendoli unici protagonisti del loro futuro in un quadro in cui gli adulti offrono e mettono a disposizione strumenti di lavoro.

Dopo i saluti di Vitorocco Peragine, Dir. Dip. di Economia e Finanza Uniba, interverranno rappresentanti del mondo della scuola, i dirigenti scolastici dei due istituti che hanno preso parte al progetto, docenti universitari ed esponenti del mondo del lavoro. Chiuderà i lavori l’intervento istituzionale di Sebastiano Leo, assessore alla Formazione, Lavoro e diritto allo studio della Regione Puglia

Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Carmelo Rollo, presidente di Legacoop Puglia.

