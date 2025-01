Istat: ulteriore crescita per il Pil del Puglia, +1,1% registrato nel 2023

Continua la crescita del Prodotto interno lordo della Puglia anche nel 2023. La Puglia mette a segno un +1,1% nell’anno rispetto al 2022. Ad attestarlo è l’Istat che questa mattina ha pubblicato il report sui conti economici territoriali negli anni 2021-2023.





Dopo la crescita record del 2022 (+5,4%) il nuovo incremento ha fatto lievitare il prodotto interno lordo regionale al valore di 87,046 miliardi di euro (calcolati rispetto ai prezzi dell’anno precedente). L’aumento in confronto al 2022 è di 949 milioni di euro, pari all’1,1 per cento in più, mentre a livello nazionale la crescita del Pil è dello 0,7%.

Così, dopo il crollo del 2020 caratterizzato dall’emergenza sanitaria, il Prodotto interno lordo per abitante continua a crescere gradatamente di anno in anno passando dai 20.200 euro del 2021 ai 22.000 del 2022, fino ai 23.500 euro del 2023. In crescita anche il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante che nel 2023 raggiunge i 17.148 euro contro i 16.472 del 2022.





“Un importante segnale di crescita dell’economia pugliese arriva da Istat - ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – è un dato incoraggiante che testimonia la tenuta del sistema e l’efficacia delle nostre azioni. Di anno in anno la Puglia sta consolidando il suo percorso di crescita. La Regione, con le sue politiche di sviluppo economico è un punto di riferimento per tutto il mondo produttivo. Oggi vediamo i frutti di tanto lavoro, un lavoro che non si ferma, ma che prosegue per rafforzare questo trend, consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta”.

“Questi numeri - ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci - si sommano ai dati positivi sull’aumento di occupati cresciuti di 7mila unità nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, con un aumento del tasso di occupazione, a livello tendenziale (cioè 3° trimestre 2024, rispetto al 3° trimestre 2023), da 51,0 a 51,3".





"Dopo la performance di investimenti della programmazione 2014-2020 superiore ad 8,4 miliardi di euro, nel nuovo ciclo (2021-2027) le imprese hanno già presentato progetti per un valore di circa 1,9 miliardi di euro, il tutto in un anno dall’attivazione degli strumenti di agevolazione messi in campo dalla Regione Puglia e gestiti da Puglia Sviluppo. Si tratta di investimenti fortemente concentrati sull’innovazione, secondo l’indirizzo impresso dalle politiche industriali regionali, il che ne moltiplica il valore, accrescendo la reputazione della Puglia quale territorio capace di investire su progetti dall’alto valore aggiunto”.

