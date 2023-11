Italia-Albania-Montenegro, 1^ Conferenza internazionale del Basso Adriatico

Due giornate di lavoro per discutere del potenziamento dei collegamenti e lacooperazione tra i Paesi delle due sponde del Basso Adriatico. E’ la prima Conferenza internazionaledel Basso Adriatico, in programma martedì 21 e mercoledì 22 novembre all’Hotel Nicolaus di Bari, eventofinale del progetto Lasting, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.

L’iniziativa è organizzata da Asset - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, capofila del progetto Lasting, per riunire esperti provenienti dall’Unione Europea e in particolare dal Montenegro, dall’Albania, dalla Macedonia del Nord, dalla Bulgaria oltre che dalla Presidenza del Consiglio e dalle Regioni italiane Puglia e Molise.

Lasting ha perseguito l'obiettivo generale di promuovere il coordinamento regionale e la razionalizzazione dei flussi di passeggeri nell'area del Basso Adriatico e nella Rete di Trasporto Transeuropea (TEN-T), che prevede il rilancio del Corridoio Pan-Europeo VIII. Il partenariato è composto da Asset; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Autoriteti Portual Durres - Albania; Luka Bar Akcionarsko Društvo Bar (Società per Azioni del Porto di Bar) - Montenegro; Sviluppo Italia Molise S.p.A., Agenzia di Sviluppo Regionale della Regione Molise - Italia.

L’evento avrà inizi con i saluti di benvenuto di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia. Durante la prima sessione, (dalle 9:30 alle 13 di martedì 21 novembre) condotta da Giuseppe Garofalo, Project Manager di Asset, verranno presentati due lavori realizzati nell’ambito del progetto: uno studio tecnico di Matteo Apollonio, dell’Autorità del Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale per il miglioramento della cooperazione tra i Porti di Bari, Bar e Durazzo, e una ricerca sui flussi di passeggeri tra le due sponde dell’Adriatico meridionale, a cura di Alessandro Rubino e Claudia Capozza dell'Università di Bari Aldo Moro.

A seguire, un confronto inedito tra i protagonisti internazionali dei trasporti marittimi: i rappresentanti dei Porti, a confronto con i rappresentanti delle maggiori Compagnie di navigazione, presenteranno i risultati ottenuti negli ultimi anni e i loro progetti per il prossimo futuro, in un’ottica di collaborazione aperta. Luigi Morfini di Morfimare - Montenegro Lines modera la discussione con la partecipazione di rappresentanti di porti e compagnie di traghetti, tra cui GNV - Grandi Navi Veloci, Port of Vlore, Ventouris Ferries, Port Authority of Durres, Jadrolinija, Barimar, Southern Adriatic Ports Authority.

La seconda sessione (dalle 14:30 alle 17 di martedì 21 novembre), diretta da Massimo Lupis d’Urso, esperto di processi di internazionalizzazione, sarà incentrata sulla proposta di costituzione della “Euroregione del Corridoio 8”, costruita sulla normativa europea che ha istituito i Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT). La proposta prevede di creare un soggetto giuridico europeo che riunisce Puglia e Molise con Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria, in grado di attrarre progetti e finanziamenti per creare un sistema innovativo ed efficace di trasporto stradale, marittimo, ferroviario e aereo tra questi territori, e per realizzare azioni a sostegno di uno sviluppo economico congiunto.

La giornata del 22 novembre (9:30 -13), inizia con i saluti di Salvatore Refolo, Commissario Straordinario diAsset Puglia, e Aurora Losacco Project Officer del Segretariato Congiunto del Programma Interreg IPA CBCItalia-Albania-Montenegro. La terza sessione, presieduta da Vito Antonio Antonacci, Dirigente del Dipartimento Trasporti della Regione Puglia, proporrà le linee guida sviluppate dal Progetto Lasting per uno sviluppo congiunto ed armonico del sistema di trasporto passeggeri nel Basso Adriatico.

L’evento si concluderà con un panel sul futuro della cooperazione tra Puglia, Molise, Albania e Montenegro per il miglioramento e l’ottimizzazione dei collegamenti marittimi, durante il quale i rappresentanti di varie istituzioni e porti firmeranno un patto per sancire la collaborazione allo sviluppo di un Basso Adriatico sempre più interconnesso, ispirandosi alle parole del poeta inglese Alexander Pope: “Il mare unisca i popoli che hadiviso”.

La Conferenza, aperta al pubblico, si terrà in italiano e inglese, con servizio di interpretariato simultaneo.

