ITWINN 2022 a Bari finale del Premio per le donne inventrici

A Bari la giornata dedicata alla Creatività e all’Ingegno femminile: nella sala videoconferenze del Rettorato del Politecnico di Bari sarà consegnato il Premio ITWIIN 2022, dedicato alle donne inventrici del nostro Paese.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento per le donne portatrici di nuove idee. I nomi delle vincitrici saranno resi noti al termine del convegno “Donne: ricerca, innovazione e impresa. Sfide e opportunità tra Ripresa e Resilienza”, che è stato organizzato a Bari grazie alla collaborazione del Politecnico d Bari e della Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari e Bat con l’Associazione ITWIIN.

Prevista anche la partecipazione dell'assessora comunale alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, che premierà le inventrici under 21, partecipanti alla XIV edizione dell’Itwiin Award 2022 - Donne: ricerca, innovazione e Impresa. Sfide e opportunità tra ripresa e resilienza.

Itwiin è un’associazione che si propone di aiutare le donne portatrici di idee a realizzare le proprie aspirazioni, coinvolgendo diverse professionalità ed esperienze, in Italia e in Europa, in diversi settori: dai diritti di proprietà intellettuale, marchi e brevetti, alla ricerca industriale e accademica, al trasferimento tecnologico.

