L'AI academy barese Data Masters chiude un round da 1.15 milioni di euro

Data Masters, https://datamasters.it/, tech academy attiva nella formazione AI e nel continuous learning, annuncia con grande soddisfazione la chiusura di un seed round pari a 1.15 milioni di euro.

Primo Ventures, tramite i fondi Primo Digital, Primo Digital Parallel Italia e Primo Digital Parallel Sud Italia, guida il round a cui si aggiungono investitori come Zanichelli Venture, , angels investors, imprenditori internazionali leader nel settore tech e altri fondi di venture capital.

Per l’AI academy italiana che forma talenti e professionisti esperti in Intelligenza Artificiale, Data Science e Machine Learning, questo round segna una tappa cruciale che permette alla società di consolidare la propria leadership nel settore e di espandere il proprio mercato in Europa. Oltre 12mila studenti iscritti, un team in forte crescita e nuovi sviluppi tecnologici

Fondata nel luglio 2022 da Luigi Congedo, insieme a Francesco Cipriani e Vincenzo Maritati, Data Masters ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 300% del fatturato su base annua nel primo semestre del 2024. Con oltre 12.000 studenti iscritti e una piattaforma di upskilling e reskilling utilizzata da corporate per potenziare le loro Academy aziendali, la società continua ad arricchire il proprio catalogo formativo con corsi tecnici innovativi, raggiungendo il sold out settimane prima del lancio.

I fondi raccolti saranno utilizzati per supportare la crescita del team, che è passato da 5 a 20 collaboratori in soli 18 mesi, per accelerare lo sviluppo di tecnologie AI avanzate per la misurazione delle competenze e per favorire la continuità didattica e l'aggiornamento continuo delle competenze (conosciuti come continuous learning).

"Questa raccolta ci permetterà di dare una spinta alla nostra roadmap tecnologica, ampliando il nostro impatto sulle aziende e sui professionisti che desiderano sfruttare appieno il potenziale dell'AI", afferma Luigi Congedo, Co-Founder e Presidente di Data Masters.

Esplorare nuovi mercati internazionali, formare 1 milione di persone, ed incrementare nuove soluzioni AI: le prossime sfide di Data Masters. L'iniezione di capitale permetterà a Data Masters di esplorare nuovi mercati internazionali, con progetti strategici che verranno svelati nei prossimi mesi.

"Siamo entusiasti di guidare il seed round di Data Masters - commenta Niccolò Sanarico, general partner di Primo Digital - dopo aver partecipato al pre-seed. Questo rinnovato impegno sottolinea la nostra forte fiducia nella visione dell'azienda e dall'eccezionale team di fondatori. Nell'attuale panorama digitale in rapida evoluzione, l'AI non è solo una parola d'ordine, ma uno strumento essenziale per tutti".

"Crediamo fermamente che l'AI sia destinata a rimanere e che presto sarà onnipresente come gli smartphone o i social media. La capacità di sfruttare efficacemente l'IA sarà fondamentale per il successo individuale e aziendale. Data Masters è in prima linea in questo cambiamento di paradigma, fornendo percorsi di formazione preziosi in materia di AI e data-science. Fornendo alle persone queste competenze fondamentali, la startup non si limita a soddisfare un'esigenza di mercato, ma prepara la società a un futuro in cui l'alfabetizzazione all'AI sarà un requisito fondamentale".

La tech academy punta a diventare il partner di riferimento per aziende e professionisti, sviluppando soluzioni personalizzabili e innovative che rispondano alle esigenze crescenti del mercato dell'AI.

“Il nostro obiettivo è di supportare i professionisti e le aziende nell'utilizzo dell’AI - spiega Congedo - cerchiamo di essere il partner di riferimento per aumentare le competenze e la produttività. Questo obiettivo è supportato dalla nostra value proposition: creare e formare sempre più talenti del settore AI, Data Science e Machine Learning, moltiplicare le opportunità di impiego e, di conseguenza, favorire la partecipazione nel mercato del lavoro . Continuiamo l’avvicinamento ad uno dei nostri traguardi più ambiti: arrivare a formare 1 milione di persone in Italia nell'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale”

About Data Masters - Fondata nel 2022 da Luigi Congedo, Francesco Cipriani e Vincenzo Maritati, Data Masters è l’AI academy italiana che forma talenti e professionisti esperti in Intelligenza Artificiale, Data Science e Machine Learning. Ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 300% del fatturato su base annua nel primo semestre del 2024. Con oltre 12.000 studenti iscritti e una piattaforma di upskilling e reskilling utilizzata da aziende per potenziare le loro Academy aziendali, l’azienda continua ad arricchire il proprio catalogo formativo con corsi tecnici innovativi, che risultano sold out settimane prima del lancio.