L'Apulian Youth Symphony Orchestra (AYSO) a Vienna al 'Summa cum Laude'

L’Apulian Youth Symphony Orchestra (AYSO) - l’orchestragiovanile creata nel 2018 da OrchestrAcademy e composta da ragazzi tra i 15 e i 25anni provenienti da numerosi conservatori di musica - sarà l’unica orchestra sinfonica italiana a partecipare al prestigioso Festival Internazionale ‘Summa cumLaude’, in programma dal 1° al 6 luglio a Vienna, capitale mondiale della musica.

Foto conferenza stampa (1)Guarda la gallery

Con il sostegno della Regione Puglia e in partnership con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, i 60 giovani musicisti di AYSO, guidati dal direttore artistico Teresa Satalino parteciperanno a un evento di portata internazionale esibendosi anche sul palco del ‘Musikverein’, in cui si tiene ogni anno il concerto di Capodanno.

La tournée estiva è stata presentata dal maestro Teresa Satalino e dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia Aldo Patruno; erano presenti anche la direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, la consigliera delegata alle Politiche culturali della Regione Puglia Grazia Di Bari e la consigliera regionale componente della VI commissione Cultura Lucia Parchitelli.

"Quello di AYSO - ha spiegato il maestro Teresa Satalino - è un progettoinnovativo e ricco di sfide; in appena quattro anni l’orchestra è riuscita a realizzareprogetti ambiziosi, diventando una fucina di idee e sperimentazioni. Grazie al sostegno della Regione Puglia, AYSO è pronta a vivere un evento di portatainternazionale dopo il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia: sarà un’avventura unica che renderà i 60 giovani musicisti ambasciatori della Puglia edell’Italia all’estero".

ayso bnGuarda la gallery

"AYSO non è solo una meravigliosa orchestra giovanile – ha dichiarato il direttore Aldo Patruno - ma è soprattutto un grande progetto di cura del talento musicalegiovanile e di formazione del pubblico e, in particolare, dei nuovi pubblici. Un vero eproprio strumento di welfare culturale, attraverso il quale offrire opportunità ai giovanimusicisti e migliorare la qualità della vita delle persone attraverso l’Arte e la Musica. La prestigiosa tournée viennese conferma evidentemente che questa non è solo una profonda convinzione di Regione Puglia".

In questi ultimi mesi AYSO ha contributo a rendere il Teatro Kursaal Santalucia uno scrigno per la valorizzazione del talento, della cultura e della formazione musicale di alto livello. Inoltre, anche col supporto della Fondazione Megamark - che nel 2021 ha premiato il progetto formativo di OrchestrAcademy nell’ambito del bando ‘Orizzonti Solidali’ - i 60 musicisti di AYSO hanno avuto l’opportunità di lavorare con grandi maestri del panorama musicale nazionale e internazionale.

AYSO, inoltre, avrà l’onore di concludere - con un concerto in programma il 4 luglio - l'evento organizzato a Vienna dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia in collaborazione con l’Ambasciata Italiana e l'Istituto Italiano di Cultura a Vienna, per promuovere la Smart Specialization Strategy della Regione Puglia e l’Innovazione nel settore dell’aerospazio.

viennaGuarda la gallery

Il tour estivo di AYSO sarà aperto ufficialmente da un concerto, organizzato daOrchestrAcademy e Regione Puglia, in programma mercoledì 29 giugno alle 20.30 alla Casa delle Arti e dei Suoni del Teatro Kursaal Santalucia. La partecipazioneè gratuita previa prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ayso-il-tour-368851323237

"Ayso – ha commentato la direttora del Dipartimento per lo Sviluppo Economicodella Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio - è una bandiera dell'eccellenza dei giovani pugliesi. Nei prossimi giorni a Vienna abbiamo colto l'occasione della loro partecipazione al Festival Summa con Laude, che si tiene negli stessi giorni della conferenza internazionale della European Space Agency, in cui è impegnato come relatore il presidente di Arti. L'occasione infatti sarà utile a celebrare questaeccellenza musicale pugliese, quella dell'aerospazio e quella dell'artigianato artistico. Una presentazione della Regione in grande stile in collaborazione con l'ambasciataitaliana a Vienna e l'Istituto italiano di cultura".

"Dopo aver visto lo scorso 2 giugno sul palco del Kursaal Santalucia l’esibizione deigiovani musicisti dell’Apulian Youth Symphony Orchestra – ha aggiunto la consigliera delegata alle Politiche culturali della Regione Puglia Grazia di Bari - eravamo stati facili profeti nel pronosticare che presto questi 60 talenti si sarebbero fatti conoscere a livello internazionale. Oggi siamo felici di poter dire che AYSO saràla sola orchestra sinfonica italiana al Festival Internazionale ‘Summc Cum Laude’ in programma a Vienna dal 1° al 6 luglio. Sono certa che saremo in tanti anche il 29 giugno al Kursaal dove AYSO aprirà il tour estivo. Voglio ringraziare Teresa Satalino per l’enorme lavoro che sta facendo in qualità di direttore artistico. Questi ragazzi, provenienti da diversi conservatori, sono l’esempio di come talento, studio, esacrificio possano portare a raggiungere risultati importanti. Come Regione faremosempre il massimo per supportare questi giovani artisti, vanto della Puglia in Italia eall’estero".

Secondo la consigliera regionale della VI Commissione Cultura Lucia Parchitelli: "Avere AYSO come unica orchestra sinfonica italiana presente al Festival ‘Summacum Laude’ di Vienna, città universalmente riconosciuta come capitale della musica,è motivo d’orgoglio per tutta la nostra Regione. Ai 60 ragazzi della Apulian YouthSymphony Orchestra, e alla direttrice Teresa Satalino, auguro di vivere con gioiaquesta bellissima esperienza, che non è solo musicale ma di vita, e di essere con laloro arte ambasciatori della Puglia".

OrchestrAcademy è un’accademia di formazione orchestrale nata in Puglia con l’obiettivo di fornireopportunità formative a musicisti talentuosi, creando un prezioso trait d’union tra il sistema dell’altaformazione artistica e musicale e il mondo del lavoro nelle orchestre professionali.AYSO (Apulian Youth Symphony Orchestra) è l’orchestra giovanile, composta da circa 60 musicisti dietà compresa tra i 15 e i 25 anni selezionati da numerosi conservatori di musica pugliesi, nazionali edesteri e diretta dal Maestro Teresa Satalino. Nasce nel 2018 ed è un progetto di OrchestrAcademyinteramente made in Puglia, ma con l’ambizione di creare connessioni tra giovani musicisti e grandiartisti del panorama nazionale e internazionale; offre, infatti, ai giovani l’opportunità di seguire dellemasterclass con musicisti delle principali orchestre nazionali e di esibirsi in concerti su palcosceniciitaliani e stranieri di enorme prestigio.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-ayso-il-tour- 368851323237

(gelormini@gmail.com)