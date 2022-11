L'esperienza e il futuro di Acquedotto Pugliese a Ecomondo 2022

L’acqua, fonte di vita, al centro di Ecomondo con Acquedotto Pugliese (AQP), che porta la sua storia di oltre 100 anni di ingegneria, visione e intraprendenza nel Mezzogiorno d'Italia, raccontando il suo percorso di impresa chiamato oggi a nuove sfide tecnologiche e industriali.

La 25ma edizione dell'evento internazionale di riferimento sui temi della transizione ecologica, l'economia circolare e rigenerativa e della sostenibilità, è ulteriore occasione - in un contesto ideale - per raccontare ad addetti ai lavori, esperti e studiosi, il presente di uno dei più importanti gestori europei di sistemi idrici integrati, ma anche i progetti di un'azienda pubblica pronta a entrare, con la sua storia e la sua identità, in nuovi comparti strategici. Un’azienda impegnata nella costruzione di una rete di partnership e collaborazioni con le realtà produttive italiane e con altri player internazionali.

Lo stand allestito da Acquedotto Pugliese, chiamato Apah, Acqua che genera Acqua, è all’interno della rassegna uno dei centri di dialogo e confronto della Fiera. TVA, la prima web tv tematica sull’acqua, sarà il contenitore multimediale che trasmetterà online ed indiretta incontri, iniziative, talk e dibattiti con alcuni dei vertici delle principali utility nazionali, esponenti della sostenibilità e protagonisti della transizione ecologica nazionale e internazionale. A dare uno sguardo diverso da quello manageriale alla questione green, i giornalisti di alcuni delle maggiori testate di settore come Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia, Sergio Luciano, direttore di Economy, e Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore.

Con la sua partecipazione a Ecomondo 2022, Acquedotto Pugliese, insieme a Regione Puglia, Ager (Agenzia regionale per i rifiuti) e Aseco, intende promuovere una sempre maggiore coscienza nella valorizzazione e tutela delle risorse grazie allo sviluppo tecnologico. Nelle quattro giornate in fiera punterà i fari su cinque temi principali: innovazione, cooperazione, internazionalizzazione, sostenibilità e riuso e riciclo.

Queste le direttrici dei talk che TVA trasmetterà, con rubriche, interviste, approfondimenti e resoconti sviluppati sotto gli aspetti scientifici, gestionali e degli scenari futuri della transizione ecologica. La voce di AQP sarà presente anche nei principali dibattiti e incontri in programma nella manifestazione, per dialogare, ascoltare, proporre, interagire e partecipare ad una transizione in cui il ruolo dell'acqua giocherà un ruolo cruciale.

AQP - Fedele alla propria storia ultracentenaria, AQP è tra i maggiori player europei nella gestione di sistemi idrici integrati. La gestione del servizio idrico in una regione come la Puglia ha significato, nel tempo, non solo attenzione ai bisogni primari della comunità ma anche impegnarsi per essere un motore di sviluppo sociale ed economico.

Lo sguardo di AQP oggi si allarga ad altri settori, sempre nell’ottica di servizio al territorio e di sviluppo sostenibile, integrando tra i propri servizi il riciclo dei rifiuti, la produzione e distribuzione di energia, e sviluppando simbiosi industriali.

AQP oggi conta più di duemila dipendenti, oltre 20mila km di rete idrica e 12mila km di rete fognaria, 184 depuratori e 10 laboratori per il controllo delle acque. Con la controllata Aseco gestisce in impianto di compostaggio che tratta circa 80mila tonnellate anno di rifiuti organici.

AQP ad Ecomondo - Dall’8 all’11 novembre AQP sarà alla Fiera di Rimini per Ecomondo, la rassegna di riferimento europea e del bacino del Mediterraneo per la transizione ecologica e l'economia circolare e rigenerativa. AQP, protagonista di questo nuovo modello di economia, potrà condividere nello spazio allestito insieme alla Regione Puglia e ad Ager (Agenzia regionale per i rifiuti) il proprio patrimonio di idee ed esperienze, illustrando strategie, documentando tecniche innovative e nuovi progetti. Ecomondo è il luogo ideale per raccontare la mission di AQP in stretto raccordo con gli Sdgs 2030 e i principi del Global Compact.

TVA - Quest’anno AQP sarà in Fiera con TVA, la prima web tv tematica sull’acqua. Un esperimento nato lo scorso anno che si è consolidato in un canale informativo che dà voce costante all’Acqua, all’Ambiente, alla Green e alla Blue Economy. Ogni giorno TVA trasmetterà in diretta rubriche e approfondimenti sui temi della giornata, talk di confronto su innovazione, sostenibilità, cooperazione internazionale ed economia circolare.

Ager ad Ecomondo - Ager quale ente che gestisce per conto dei Comuni il ciclo dei rifiuti in Puglia, presenterà gli sviluppi della strategia impiantistica pubblica, in attuazione del piano regionale dei rifiuti. L’obiettivo è di realizzare impianti funzionali alla chiusura del ciclo dei rifiuti raccolti in modo differenziato, in attuazione dei principi dell’economia circolare. Inoltre Ager presenterà i risultati dell’attività regolatoria svolta in favore dei Comuni e de Gestori sin dal 2020 con la finalità di dare trasparenza ai costi di gestione del ciclo dei rifiuti.

APAH Acqua che genera acqua - Nella lingua classica /sanscrito si declina solo al plurale > ĀPAḤ e designa l’ACQUA o meglio le ACQUE. Con uno scorrere che connette popoli e territori, l’acqua è vita. AQP per Ecomondo 2022 ha progettato uno spazio per accogliere il visitatore in una realtà immersiva, in cui l’effetto di immagini evocative di territori e paesaggi viene amplificato dalla presenza di specchi. Un caleidoscopio che mette al centro le persone e le guida verso il nucleo dove l’acqua si riflette e genera stupore. La tecnologia ed il futuro si incontrano tra gli spazi dello studio televisivo destinato ad ospitare i visitatori e a condividere conoscenze.

