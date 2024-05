L'ortofrutta di Puglia al Macfrut - Rimini Expo Centre.

“Il Macfrut si conferma un appuntamento fondamentale per l’ortofrutta di Puglia, con tutta la filiera regionale presente alla Fiera di Rimini, in spazi funzionali che hanno dato l'opportunità alle imprese pugliesi di presentare i prodotti ortofrutticoli ai buyer e alle migliaia di visitatori, provenienti da diverse parti del mondo”. Questo il commento dell’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, al termine della rassegna specializzata Macfrut 2024, che ha visto la sinergia organizzativa del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con Unioncamere Puglia. La Regione Puglia per questa 41esima edizione del Macfrut è stata regione partner, portando in particolare l’esperienza produttiva sull’uva da tavola, per la quale è regione leader in Italia, rappresentando il 60% della produzione totale.

L’area istituzionale nel padiglione B1 del Rimini Expo Centre è stato luogo di incontro per le associazioni pugliesi, gli ordini professionali, gli enti di formazione e gli enti locali presenti al Macfrut 2024, con una serie di approfondimenti tecnici, presentazioni di eventi dedicati alla valorizzazione dell’uva da tavola, attività di condivisione di buone pratiche per la difesa delle produzioni in campo.

“C’è stato nello specifico durante il Macfrut un attenzionamento sulle nuove cultivar – ha ricordato Pentassuglia – che significa opportunità di differenziare l’offerta produttiva, senza dimenticare le proposte presentate a Rimini dedicate ai nuovi sistemi di impianto, alle coperture antigelo, agli strumenti per contrastare le calamità. Competere nel mercato globale dell’ortofrutta è sempre più complesso, ma unendo capacità di ricerca e di innovazione con l’esperienza dei nostri produttori, la Puglia può continuare ad essere protagonista dell'intero comparto".

Il Macfrut 2024 ha segnato anche la collaborazione virtuosa tra gli chef pugliesi e custodi della tradizione contadina e gli studenti dell’IISS Alberghiero Consoli di Castellana Grotte, per la realizzazione di ben dodici differenti showcooking, per oltre 200 coperti serviti, con protagonisti i prodotti ortofrutticoli di Puglia, sempre più apprezzati in Italia e nel mondo, insieme ai prodotti tradizionali e a denominazione DOP e IGP, partendo naturalmente dall’olio extravergine d’oliva prodotto nei diversi areali di Puglia.

