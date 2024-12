'La Cerimonia delle Lanterne' la LILT Bari accende la speranza

Domenica 22 dicembre all’imbrunire la spiaggia barese di Pane e Pomodoro sarà illuminata da tante piccole lanterne galleggianti e biodegradabili. L’iniziativa, intitolata “La Cerimonia delle Lanterne” è promossa dalla LILT di Bari, in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, per celebrare la vita e sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione dei tumori. Rientra nel programma ufficiale dell’evento “Natale in riva al mare” organizzato dall’Associazione “Smile Puglia” Ets.



"Questa iniziativa vuole essere un momento di condivisione e riflessione", spiega Marisa Cataldo, presidente della LILT area metropolitana di Bari. "Ogni lanterna rappresenterà un abbraccio virtuale a chi ha sconfitto la malattia, un messaggio di solidarietà in favore di coloro che stanno lottando per sconfiggerla, nonché un simbolo per onorare la memoria di chi, purtroppo, non ce l’ha fatta”.



Tutte le persone che aderiranno all’iniziativa, con una piccola offerta, potranno prendere una lanterna e mettere al suo interno un foglio con su scritti i pensieri da affidare al mare: parole di speranza, ricordi di persone care, impegni per il futuro. Le piccole luci saranno poi lasciate andare nell’acqua perché portino il loro messaggio il più lontano possibile.



"Accendere una lanterna è un gesto simbolico, ma anche un impegno concreto", aggiunge Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT. "Il nostro impegno è quello di continuare a lottare per la prevenzione, la ricerca e la cura. L’obiettivo è costruire un futuro più sano e sereno per tutti".



Le lanterne saranno disponibili, insieme ad altri gadget e doni natalizi, presso il gazebo della Lilt Bari, allestito sulla spiaggia. Il ricavato sarà destinato a ulteriori iniziative di prevenzione. Se domenica pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno avverse, "La Cerimonia delle Lanterne", sarà rinviata a data da definirsi.



Allieteranno la “Cerimonia” le note di musica classica del flauto del maestro Giancarlo Pellegrino rappresentante dell’Associazione Musicale Culturale Domenico Sarro di Trani. “La Cerimonia delle lanterne” è realizzata con il contributo dell’“Associazione Panificatori della Provincia di Bari” e della “Hotel Impianti – Food Service Equipment”.



Per saperne di più, contattare il 338.2134788.