La Festa della Repubblica italiana a Parigi a cura del CIHEAM Bari

Dal 29 maggio 2024 prendono il via le Giornate della Regione Puglia a Parigi, con una serie di eventi dedicati alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici pugliesi e alla presentazione delle opportunità dedicate al turismo sostenibile e rurale in Puglia, in occasione della Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno.

Si tratta di attività organizzate dalla Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali di Parigi, in collaborazione con il CIHEAM Bari, sede italiana fondata nel 1962 dal CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) e il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

“Porteremo la Puglia a Parigi, in un contesto che ha espresso attenzione verso i prodotti di qualità della nostra agricoltura - ha ricordato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia - e dove i rappresentanti delle nostre aziende potranno incontrare ristoratori, importatori, giornalisti, esponenti della comunità diplomatica e funzionari internazionali che guardano alla Puglia come un’eccellenza autentica dell’Italia. Questa operazione di conoscenza e promozione ci vede insieme al CIHEAM Bari, antesignano nelle attività di tutela della Dieta Mediterranea e nella valorizzazione delle relazioni tra i popoli, condividendo i saperi per il miglioramento agronomico delle terre del Mediterraneo”.

“Questa iniziativa è il frutto di una intesa operativa tra il CIHEAM Bari e il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia - ha sottolineato il Direttore del CIHEAM Bari Maurizio Raeli - la manifestazione rappresenta una opportunità per le aziende pugliesi, sottolineando l'importanza del sistema agricolo regionale che vanta prodotti apprezzati dai consumatori. È fondamentale partecipare e contribuire a livello istituzionale, supportando le nostre imprese con servizi che ne facilitino la presenza sui mercati esteri”.

In collaborazione con Unioncamere Puglia sono state selezionate, attraverso una manifestazione di interesse, dodici aziende pugliesi con l’obiettivo di portare all’attenzione della comunità diplomatica presente nella capitale francese le peculiarità dei prodotti di qualità dell’enogastronomia pugliese.

Tra le attività previste, si segnala nello specifico, l’apertura ufficiale delle celebrazioni della Festa della Repubblica del 2 giugno nella giornata del 30 maggio al Salon du Parc dell’OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con una degustazione guidata dei prodotti agroalimentari pugliesi alla presenza di oltre 350 invitati della Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali di Parigi. Venerdì 31 maggio focus tecnico sull’esperienza pugliese, a partire dalle ore 12 negli spazi della Montepaschi Banque a Parigi, sulle relazioni tra turismo agroalimentare e sostenibilità, con un racconto dell’attività agrituristica in Puglia e delle prospettive dell’enoturismo, nuova tendenza del turismo esperienziale che può essere praticata in Puglia, dal Gargano al Salento, in maniera trasversale alle stagionalità.

