La Lucente SpA - Bari: via al Piano di Smart Working

Dal primo gennaio 2024 La Lucente SpA - da poco insignita per il secondo anno consecutivo del Premio Sustainability Award 2023 e premiata come “Impresa socialmente responsabile” dalla Camera di Commercio di Bari - avvia il nuovo piano di smart&flex working.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assemblea dei soci composta da Silvia Volpe e Angelo Volpe, è volta a bilanciare vita privata e professionale e si inserisce nel percorso di sviluppo sostenibile promosso dalla società barese.

Il piano prevede tre giorni in presenza e due da remoto per tutti i dipendenti che svolgono funzione amministrativa; è garantita la flessibilità oraria con cui gestire la giornata lavorativa su base volontaria, oltre al diritto alla disconnessione dopo l’orario di ufficio. Anche l’ora di pausa pranzo potrà essere goduta quando si preferisce.

“La soddisfazione e il benessere dei dipendenti è un obiettivo ormai imprescindibile per una strategia aziendale sostenibile - ha commentato Francesco Amendolito nuovo direttore Human Resources de La Lucente e redattore del piano di smart&flex working. La Lucente, società centenaria e caratterizzata da un dna innovativo, è pronta a promuovere una cultura del lavoro fondata su politiche volte a garantire un miglior work life balance, implementando i principi di inclusività e gender equality”.

Il piano di smart&flex working viene promosso in concomitanza con la pubblicazione dell’ultimo bilancio di sostenibilità, che passa in rassegna gli obiettivi raggiunti nel 2022 e volti ad accrescere l’impegno verso l’ambiente. In particolare, la società barese ha ridotto il fabbisogno energetico incrementando (+12% rispetto al 2021) l’approvvigionamento da fonti rinnovabili, mentre il 10% circa della flotta aziendale è oggi costituito da mezzi elettrici. Grazie, inoltre, a un progetto di educazione, sensibilizzazione e informazione dei dipendenti sull’utilizzo consapevole dell’acqua si è registrato un risparmio idrico dell’8% in tutte le sedi aziendali.

L’azienda - con oltre 2.000 persone impegnate sull'intero territorio nazionale - ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i risultati raggiunti nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

Tra essi, il premio ‘Sustainability Award 2023’ assegnato da Altis, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con la società di consulenza Kon Group, alle 100 aziende più sostenibili secondo i livelli di rating ESG - che valuta gli aspetti ambientali, sociali e di governance di un’impresa - emessi da Reprisk. La Lucente SpA è stata anche riconosciuta, nell’ambito del Bando Imprese Storiche del 2022, come “Impresa Socialmente Responsabile” e premiata dalla Camera di Commercio di Bari.

“I riconoscimenti ricevuti quest’anno e gli obiettivi raggiunti in termini di ESG premiano non solo gli investimenti destinati alle iniziative di sostenibilità del 2022 - ha dichiarato Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA – ma anche l’impegno di tutti i nostri stakeholder; a partire dai nostri dipendenti con cui avviamo il primo piano di smart working della storia aziendale. Continueremo ad aggiungere obiettivi sempre più sfidanti al nostro percorso imprenditoriale, di pari passo con un utilizzo attento delle risorse naturali e rispettoso della comunità in cui operiamo”.

Nata a Bari nel 1922, La Lucente SpA è la più longeva società oltre che tra le realtà leader in Italia nel settore del cleaning e del facility management. Con 46 milioni di euro di fatturato nel 2022 e oltre 2.000 persone impegnate sull'intero territorio nazionale, offre i propri servizi a clienti pubblici e privati in circa 1.000 comuni italiani. Nel 2022 è stata inserita nel ‘Registro dei marchi storici di interesse nazionale’ istituito dal MISE. La società ha recentemente intrapreso un percorso di respiro europeo, divenendo membro del consorzio europeo ECS - European Customer Synergy, realtà paneuropea, con sede a Bruxelles, che fornisce soluzioni integrate e una suite completa di servizi di facility management, mettendo in rete le più referenziate società di settore in tutta l’Unione Europea. Sul fronte ambientale, La Lucente è stata inserita tra le 100 aziende italiane ‘TOP’ nell’ambito della terza edizione del ‘Sustainability Award’, promosso da Altis Università Cattolica di Milano e KON Group.

