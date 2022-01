La morte di David Sassoli e il ricordo dei momenti pugliesi

Era il 23 aprile 2012 quando David Sassoli si recò a Orsara di Puglia (Fg) per sostenere la candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino Tommaso Lecce. “All’epoca - ricorda il Sindaco - era già parlamentare europeo. Non è da tutti dare la propria disponibilità a fare migliaia di chilometri per venire in un piccolo centro come Orsara di Puglia. Lo ricordo come una persona di rara umiltà e cordialità. Mi portò in regalo una bottiglia di Chianti dalla sua Toscana e mi disse ‘tu diventerai sindaco’. Ebbe ragione”.

“Fece una breve visita al centro storico, era curioso, interessato a tutto ciò che osservava, ci chiese di Orsara, dei tanti riconoscimenti che il nostro borgo aveva già ottenuto e che poi ha sempre confermato. Disse che i paesaggi dei Monti e delle Colline della Daunia gli ricordavano la sua Toscana. L’aula consiliare si riempì di persone accorse ad ascoltarlo, in una giornata indimenticabile, ricca di partecipazione e di entusiasmo".

“Era il suo modo di fare politica”, continua Tommaso Lecce, “pieno di garbo e di un’attenzione sincera per i più ‘piccoli’ e i meno rappresentati come i comuni dell’entroterra italiano. Nel suo intervento ci parlò proprio di questo, dell’Europa e del ruolo dell’Unione per rilanciare le aree interne, le zone montane e rurali, i piccoli comuni che sono sempre stati la spina dorsale del vecchio continente. Oggi perdiamo una figura di eccezionale umanità, un esempio di buona politica, un uomo che con gentilezza e determinazione è stato sempre al servizio dell’Italia, dapprima raccontandola come giornalista, poi valorizzandone il ruolo in Europa, da europeista convinto. Per questo oggi il Comune di Orsara di Puglia esporrà la bandiera a mezz’asta, in questo modo vogliamo dare il nostro ultimo saluto a un grande italiano. Ciao David”.

E il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha voluto ricordarlo sul suo profilo social: "Mi mancherà moltissimo il tuo garbo, la tua intelligenza, la tua attenzione anche per le piccole cose e per la gente comune. Ci siamo voluti bene e ho il rimpianto di tante cose che avevamo in mente di fare e che non abbiamo realizzato. Ciao David".

“La morte di David Sassoli mi addolora tantissimo - ha dichiarato Raffaele Fitto co-presidente del gruppo europeo dei Conservatori ECR-FDI - lo avevo conosciuto come giornalista, ma è stato in questi anni in Europa che il nostro rapporto è diventato un rapporto di stima e di amicizia. Dietro quel suo approccio così serio si celava, invece, un uomo di grandi passioni, di grandi sorrisi e ironie".

“L’Italia e l’Europa perdono una persona perbene ed un politico capace", ha concluso Fitto, "Sono sinceramente vicino alla sua famiglia”.

Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale: "La morte di David Sassoli è un dolore immenso personale e per tutta la comunità democratica. Perdo un amico, un compagno di partito, un gentiluomo che ha servito e onorato le istituzioni. La politica, in Italia e in Europa, perde un esempio di correttezza e lealtà; convintamente europeista, David ha vissuto dimostrando come con il sorriso e la gentilezza si può esser sempre fermi e determinati nei principi e nei valori".

"Sono vicino al dolore della sua famiglia. David mancherà a tutti - ha concluso Boccia - ma il suo esempio resterà per sempre con tutti noi".

(gelormini@gmail.com)