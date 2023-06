La morte di Silvio Berlusconi e i calorosi messaggi di cordoglio

Non si contano i messaggi di cordoglio e le dichiarazioni accrate per la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto a 86 anni dopo l'ennesimo ricovero al San Raffaele di Milano.

“Il PD pugliese ha deciso di rinviare tutte le iniziative pubbliche dei prossimi giorni in rispetto alla dipartita di Silvio Berlusconi - si legge in una nota diffusa - rivolgiamo un caloroso abbraccio a tutta la comunità di Forza Italia e sentite condoglianze alla famiglia per la grave perdita".

"Berlusconi è stato un avversario politico che abbiamo sempre contrastato - ha detto Domenico De Santis, segretario del Partito Demicratico Puglia - ma in questo momento rivolgiamo un grande rispetto a un protagonista della storia di questo Paese".

E il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha usato parole velate di commozione per ricordare l'ex presidente del Consiglio: “Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l’ho incontrato e gli ho parlato. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare".

"Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana", ha sottolineato Emiliano, "Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l’amore che avrebbe desiderato. Sono addolorato come credo moltissimi italiani e avrei voluto salutarlo prima che se ne andasse, ma il pudore di disturbarlo e la speranza che stesse meglio mi hanno frenato.

"Nei libri di storia - ha concluso Emiliano - avrà molte pagine di grande importanza. Esprimo alla sua famiglia, alla comunità di Forza Italia e a tutti i suoi cari, le condoglianze mie personali e della Regione Puglia”.

"Un leader che ha saputo attraversare una lunga stagione politica in Italia - ha dichiarato Loredana Capone Presidente del Consiglio Regionale Puglia - di spirito conservatore, ma capace di innovare lasciando il segno nella politica come nell’impresa".

"Pur nella differenza di pensiero politico e di visione sul ruolo delle donne e sul modo di intendere il partito - ha aggiunto - non posso non riconoscergli il grande ruolo che ha avuto nella politica italiana e l’impegno e la tenacia sino all’ultimo frammento di forza. È difficile pensare nel nostro Paese un centrodestra senza di lui. La mia vicinanza alla sua famiglia, alla comunità politica di Forza Italia e alla maggioranza tutta.

