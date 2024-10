La Porta della Libertà - Troia (Fg) tra 'I Luoghi del Cuore' FAI

PORTA DELLA LIBERTA' - Cattedrale di Troia (Fg) - La preziosa Porta bronzea minore della Cattedrale di Troia (Fg) avrebbe bisogno di essere restaurata. Potrebbe essere fatto, accedendo ad un finanziamento che il FAI mette a disposizione per i “Luoghi del cuore” da salvare. Ma occorrono almeno 2500 voti. Per questo l’invito a votare dinventa corale, contagioso e altisonante.





La cittadinanza troiana sta rispondendo con entusiasmo e intensa partecipazione, ma non basta. L’azione ha bisogno di assumere i caratteri del coinvolgimento largo e della partecipazione diffusa. Il link per votare è il seguente: https://fondoambiente.it/luoghi/porta-della-liberta-cattedrale-di-troia?ldc (fare click sulla foto della Porta per votare).





Mai come stavolta la bellezza ha bisogno di cura e di poter contare sull’impegno ‘semplice’ di tutti gli estimatori - troiani e non - perché il patrimonio è comune e perché la testimonianza lo merita a prescindere dall’ubicazione locale.





"Votare e far votare, oltre a gratificare ognuno di noi - ripetono i promotori dell'iniziativa - moltiplicherà quelle indulgenze che ci renderanno tutti meritevoli di particolari attenzioni nei secoli dei secoli. Basta un semplice click e la soddisfazione per aver contribuito a una causa nobile, in forma e misura popolare, sarà impagabile. Votate, votate, votate. E aiutateci a diffondere l'appello. Dandoci anche riscontro del vostro voto. Grazie!"

(gelormini@gmail.com)