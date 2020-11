'La Puglia che riparte' Roadshow in live streaming del Sole 24 Ore

Il 12 novembre approda in Puglia il roadshow digitale del Sole 24 Ore “Innovation Days - L’Italia che riparte” . Un viaggio a tappe lungo lo Stivale per capire da quali distretti economici e come sono ripartite le economie delle nostre regioni durante questa fase di emergenza Covid-19.

Il tour - giunto ormai alla sua settima tappa - punterà i fari sulla regione della Puglia.

L’evento sarà in diretta streaming a partire dalle ore 9:30 e ci si potrà iscrivere sulla piattaforma https://eventi.ilsole24ore. com/innovationdays/la-puglia- che-riparte/ .

I saluti d’apertura saranno a cura del Direttore del Sole 24 Ore , Fabio Tamburini e l’intervento introduttivo dei lavori sarà affidato a Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia .

Modererà i lavori il Caporedattore del Sole 24 Ore , Luca Orlando.

Durante l’evento l’interazione con il pubblico partecipante, moderata dal caporedattore del Sole 24 Ore Lello Naso, sarà costante. I partecipanti potranno interagire con i relatori, inviando le proprie domande attraverso la chat, ed esprimere così le proprie opinioni in merito ai sondaggi lanciati su temi oggetto del dibattito.

La partecipazione a Innovation Days. La Puglia che riparte è gratuita previa iscrizione su https://eventi.ilsole24ore. com/innovationdays/la-puglia- che-riparte/ .

Il roadshow è realizzato in collaborazione con CDP. TIM è Partner dell’iniziativa. Sponsor di questo appuntamento sono Università LUM e Jamio openwork.

L’ultima tappa del roadshow sarà dedicata alle prospettive per il 2021. “ L’Italia verso il 2021 ” si terrà il 15 dicembre 2020 , sempre in diretta streaming.

Le iscrizioni a questo link: https://eventi.ilsole24ore. com/innovationdays/litalia- verso-il-2021/

(gelormini@gmail.com)