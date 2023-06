La Puglia e il suo Distretto del Lusso in cima ai desiderata del jet-set

La Puglia e il suo Distretto del Lusso, concentrato nel triangolo Monopoli-Fasano-Savelletri, restano in cima ai desiderata del jet-set internazionale e alle attenzioni della stampa, in particolare di quella americana.

A questo brillante presidio ‘The Wall Street Journal’ ha dedicato recentemente spazio e approfondimenti, facendo focus sulle sue ville storiche, sulle masserie recuperate e diventate hotel o dimore di lusso, nonché su tutto quanto - tra Valle d’Itria e Salento - da tempo affascina gli investitori d’oltre Oceano e gli innamorati della destinazione italia.

Avevano cominciato gli inglesi - forti della loro sterlina alcuni anni fa - ma poi la tendenza ha conquistato l’Oriente e i divi di Hollywood, ammaliati dai trulli e dalle masserie da ristrutturare. Immobili sparsi nel Sud della Puglia, tra la Valle d'Itria e il Salento.

“Un tempo angolo impoverito d'Italia - scrive l’autore del servizio J. S. Marcus - la Puglia sta diventando un avamposto della vita di alto livello, una delle poche aree del Sud - insieme alla Campania, che vanta destinazioni attraenti come Napoli o la Costiera Amalfitana – ad essere riuscita a sviluppare un settore immobiliare di lusso affidabile”.

A fare da apripista, senza ombra di dubbio, l’elegante complesso di Borgo Egnazia, a Savelletri-Fasano, consacrata ‘top destination’ dopo che Madonna la scelse per festeggiare il suo compleanno nell'agosto 2021. Poco prima della star statunitense stessa scelta era stata fatta, nel 2019 e 2020, anche dalla famiglia Beckham.

Ma Borgo Egnazia è pure la location di molti matrimoni vip, che ha visto passare divi di Hollywood, famiglie ticoon indiane ed anche qualche calciatore, come l’interista Alessandro Bastoni (quattro giorni di festeggiamenti), mentre il suo collega Federico Dimarco ha preferito Masseria Calderisi, sempre a Savelletri-Fasano. E ancora in Valle d'Itria, la scorsa estate, ha festeggiato poi il suo addio al nubilato la nuotatrice Federica Pellegrini; mentre, nel 2013, Laure Peugeot è convolata a nozze (in Citroen) a Polignano a Mare.

Certo, le decisioni di stabilirsi - per lunghi periodi dell’anno - in Puglia, tra trulli e masserie, di star del cinema come Helen Mirren o Ron Moss hanno fatto da catalizzatori al processo avviato, ma il WSJ cita anche il caso dell'architetto Paolo Genta, che ha acquistato - tra il 2012 e il 2015 - alcuni immobili in Salento, per ristrutturarli ‘come Dio comanda’.

“Un amico mi ha portato qui - ha ricordato Genta - quando la tenuta era in rovina,.ma mi è sembrata subito familiare, come se la conoscessi già. Me ne innamorai subito e cominciai a lavorare al mio progetto di recupero e restauro, per il quale oggi sono fortemente orgoglioso”. Un progetto, per il quale l'architetto ha speso 1,075 milioni di dollari

Sempre in Salento, l'avvocato newyorkese Ellen Bonaventura insieme al partner pugliese Giuseppe Stifani, ha passato gli ultimi nove anni a rimettere a nuovo un complesso di immobili a 30 minuti da Lecce, mentre ancora nel capoluogo del barocco la vecchia sede del Banco di Napoli - di fronte al Teatro Politeama - diventa un hotel super lusso.

E col medesimo piglio da sindrome della bellezza, un altro architetto, Paolo Colombo di Lugano, ha ristrutturato due complessi multi trulli in Valle d'Itria; stessa cosa per Rula Al Amad e James Woods, una coppia palestinese-americana, definiti veri e propri “pionieri” della Valle d'Itria.

Nel frattempo, Forbes - l’altra blasonata rivista economica americana - ha inserito il Lido Ficò a Marina di Marittima (Le) tra le 100 eccellenze italiane del 2023, dove comfort e tecnologia trionfano nella proposta balneare, rivoluzionando ‘virtuosamente’ il servizio: senza perdere l’essenza naturalistica e ambientale della vacanza e del benessere in riva al mare.

Mentre a Polignano a Mare, presso la Masseria Almadava, sono approdati i Ferragnez che hanno unito l’utile al dilettevole, in funzione dei diversi appuntamenti con Battiti Live - RadioNorba in Puglia del loro capofamiglia.

