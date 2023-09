La pugliese Cube Labs firma accordo in India su sviluppo Tecnologie Healthcare

Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”) - venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale - comunica di aver firmato un accordo quadro non vincolante con Gujar Mal Modi Science Foundation (“Modi Foundation”), avente sede in New Delhi, allo scopo di esplorare potenziali aree di cooperazione istituzionale tra le parti che mirano a promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica in campo sanitario.“

L’interesse di una prestigiosa organizzazione come Modi Science Foundation testimonia l’attrattività dell’innovativo modello di business di Cube Labs - commenta Filippo Surace, CEO e Fondatore di CubeLabs, e aggiunge - l’accordo, che prevede la cooperazione negli aspetti scientifici, tecnologici e commerciali dell’innovazione nel campo delle tecnologie healthcare, rappresenta un importante traguardo nel percorso di internazionalizzazione della società, gettando le basi per l’apertura di nuovi mercati, l’accesso a partner locali e lo sviluppo commerciale in un mercato in grande crescita come quello del Biotech indiano”.

Modi Foundation, in particolare, è impegnata nella promozione della ricerca pionieristica in campo scientifico e tecnologico a beneficio dell'umanità. In questa direzione, ha istituito il Gm Modi Award For Science, che viene assegnato ogni anno a uno scienziato indiano che ha dato un contributo eccezionale nel campo della scienza e della tecnologia.

La Modi Foundation è un'organizzazione guidata dal presidente di Modi Global Enterprises, Satish Kumar Modi, una figura di spicco in India e a livello internazionale. Il padre di Satish, Rai Bahadur Gujar Mal Modi, fondò il Modi Group of Industries e nel 1933 creò Modinagar, una città industriale ora abitata da mezzo milione di persone.

Inoltre, Satish ha avuto successo nell'aviazione, contribuendo a lanciare Spice Jet, una delle principali compagnie aeree private in India. Ha ricevuto riconoscimenti internazionali e ha tenuto discorsi di alto profilo in istituzioni come l'Università di Oxford e l'Universitàdi Cambridge.

L'accordo sottoscritto, della durata di 12 mesi, ha come obiettivo quello di valutare l'instaurazione di un solido e duraturo legame collaborativo tra le parti coinvolte, allo scopo di delineare e implementare un piano a lungo termine riguardante aspetti scientifici, tecnologici e commerciali nel campodell'innovazione tecnologica. La partnership collaborativa consentirà lo sviluppo in India del modello di business innovativo di Cube Labs nell'ambito delle tecnologie sanitarie, nonchè dei processi commerciali sottostanti.

Questa collaborazione riveste una significativa importanza per Cube Labs, considerando che ilmercato indiano sta rapidamente emergendo come uno dei mercati più promettenti e prolifici a livello globale nel settore healthcare. Da qui a 5-7 anni, l'India è infatti destinata a diventare uno dei principali attori nel panorama delle tecnologie sanitarie, con un'enorme popolazione che richiede soluzioni innovative e accessibili.

Cube Labs è un venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tral'eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire dapromettenti attività di R&S e promuove l'innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie.

Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con comunità interessate all'innovazione pertrasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. Cube Labs S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan, segmento Professionale.Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cube-labs.com

