La pugliese Giorgia Messa tra i 22 per 'Reboot. La lettera d'amore a Milano'

Arriva nelle librerie digitali “Reboot. Lettera d’amore a Milano”, il progetto editoriale benefico realizzato da scrittori, giornalisti e professionisti del mondo dell’editoria per raccogliere fondi a favore del capoluogo lombardo. L’antologia di racconti, disponibile in ebook, è edita da bookabook, casa editrice innovativa, e ideata e curata da Annarita Briganti, giornalista e scrittrice.

Obiettivo dell'iniziativa editoriale: supportare concretamente la Città di Milano durante l’attuale emergenza sanitaria e dedicarle parole d’amore e di conforto in un periodo molto difficile per tutti. I racconti, che spaziano dalla non fiction alla poesia sempre con tratti autobiografici, sono stati scritti da 22 professionisti, tutti con un legame particolare con la città di Milano o con la Lombardia.

Pubblicato in formato ebook, il volume è disponibile sul sito di bookabook e su Amazon (4,99€). I proventi saranno devoluti al Comune di Milano, destinati al Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Sindaco Giuseppe Sala, per aiutare chi è stato messo in ginocchio dalla pandemia e sostenere la ripresa delle attività cittadine, con particolare attenzione ai piccoli esercizi e agli operatori economici.

“Nelle prime settimane di lockdown, con Milano e la Lombardia particolarmente colpite dal virus, ho sentito la necessità di fare qualcosa per il luogo che ci dà tutto: poiché nessuno faceva il primo passo - ha dichiarato Annarita Briganti - ho deciso io stessa di dare vita a un progetto, che mettesse insieme le penne di giornalisti, scrittori e blogger, ideando e curando questa antologia unica che è Reboot. Lettera d’amore a Milano”.

“Un progetto cui da subito l’editore Tomaso Greco ha aderito, offrendo il suo supporto in questo lavoro complesso. Abbiamo lavorato tutti gratuitamente - ha precisato l'ideatrice, curatrice e tra gli autori del volume - e il risultato è appassionante, emozionante, autentico, il che è fondamentale; ho sempre creduto che l’unione faccia la forza. Nel nuovo mondo abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo”.

Il progetto grafico di “Reboot. Lettera d’amore a Milano” è stato curato da Francesca Leoneschi, fondatrice e art director dello studio grafico The World of Dot, che ha ideato un logo e un nome che potessero non solo rappresentare questo libro, ma diventare l’immagine distintiva di un movimento di rinascita post-pandemia. In copertina spicca infatti il termine “Reboot”, cioè “riavviare”, per trasmettere l’idea di un mondo che, pur fatto degli stessi abitanti, si rinnova. L’edificio meneghino scelto per l’illustrazione di copertina è il Bosco Verticale: un simbolo di sostenibilità per ricordare che il rispetto degli equilibri naturali dovrà essere al cuore di questa rinascita. L’illustrazione è di Iacopo Bruno.

“Questa antologia vuole essere un segnale: si riparte e chi scrive - giornalisti, scrittori, blogger - è pronto a fare la sua parte”, ha affermato Tomaso Greco, co-fondatore di bookabook. “La ripresa rappresenta una straordinaria occasione per fare i conti con noi stessi. Milano farà ciò che sa fare meglio, cioè cogliere nella difficoltà l’opportunità di ricominciare migliorando. Noi ci siamo. I proventi di questo libro verranno integralmente devoluti al Comune di Milano per dare il nostro contributo a finanziare la ripartenza. Lo hanno scritto in moltissimi, in tutta Italia: torneremo ad abbracciarci. Noi milanesi torneremo a essere Milano, perché anche in questo lungo stop lo siamo sempre stati”.

"In bilico" è il racconto di Giorgia Messa: la scrittrice barese che - tra i 22 autori - ha voluto dare il suo contributo alla ripresa di Milano, città dove ha frequentato un master e dove torna spesso per lavoro e per amicizia. Una testimonianza e un gesto d'amore espressi senza dimenticare la sua terra d'origine: la Puglia, i suoi profumi e le sue atmosfere.

Un cuore diviso a metà quello di Giorgia, tra due amori diversi e fondamentali. Da una parte le sue radici: sicurezza, stabilità, serenità. Dall'altra parte, le sue ali: sogno, follia, curiosità. Sentimenti contrastanti e inevitabili che vibrano nei cuori di tutti coloro che vivono sospesi tra due o più città. "Non si può impedire a una barca di lasciare il porto - sottolinea Giorgia Messa - si può solo fare in modo che torni. E io sono sempre tornata".

Professionisti che hanno aderito all’iniziativa: Lorenzo Beccati - Paolo Bianchi - Annarita Briganti - Andrea Cisi - Luisa Ciuni - Piero Colaprico - Isabella Fava - Felice Florio - Pierfrancesco Majorino - Lapo Mazza Fontana - Giorgia Messa - Eleonora Molisani- Montel - Elena Mora - Davide Mosca - Francesca Noè - Manuela Porta - Giulio Ravizza - Sara Recordati - Micol Sarfatti - Nicoletta Sipos - Jacopo Tondelli.

Bookabook - E' la prima casa editrice italiana che pubblica libri attraverso il crowdfunding. Nata nel 2014, quella di bookabook è un’editoria innovativa in cui i lettori sono protagonisti della vita dei libri: dopo una pre-selezione qualitativa delle proposte a cura di editor professionisti, i libri vengono proposti alla community di lettori che può accedere alle bozze, interagire con l’autore, scambiare opinioni, mettersi a disposizione per eventi di presentazione. I lettori possono scaricare l’anteprima di un libro e, se desiderano, continuare la lettura possono pre-ordinare i manoscritti inediti nel formato che preferiscono (cartaceo o ebook), contribuendo così a renderne possibile la pubblicazione: i libri che raggiungono durante la campagna di crowdfunding l’obiettivo di 200 copie vengono infatti pubblicati da bookabook.

