La raccolta delle olive tra racconti e degustazioni

Secondo la mitologia greca, la Dea Atena piantò in terra di Puglia il primo albero di ulivo. Oggi, sono 60 milioni gli ulivi monumentali che popolano questo territorio, che detiene, a livello internazionale, il primato nella produzione dell’olio extra-vergine di oliva.

Il rito della raccolta delle olive rappresenta una tradizione pugliese millenaria, che coniuga abilità artigianali e rispetto per il territorio e trova radici profonde nella cultura locale. Dall’8 al 21 ottobre, Borgo Egnazia offre ai suoi ospiti l’emozione di vivere momenti affascinanti dedicati al rituale della raccolta delle olive: un tributo al passato, un'espressione di una cultura che celebra la genuinità e la sintonia con l'ambiente circostante.

Come da tradizione, la raccolta delle olive a Borgo Egnazia è anche un momento di convivialità e condivisione. Sono tanti gli appuntamenti dedicati alla scoperta di sapori, profumi inconfondibilie proprietà esclusive di questo frutto millenario, attraverso degustazioni, racconti ed escursioni nelterritorio:

Ulivi millenari e affascinanti masserie

• L’oro di Puglia tra masserie e uliveti: escursione in auto d’epoca tra magnifiche masserie efrantoi ipogei, alla scoperta delle “cultivar” che rendono la Puglia una terra unica al mondo.

• Degustazioni al tramonto: nelle Masserie Le Carrube e Cimino, all’ombra degli uliveti millenaridella Piana degli Ulivi, sara possibile degustare incredibili abbinamenti olio-cibo accompagnatidal sapiente racconto degli chef delle due masserie.

• Cena nell’Uliveto millenario: nella Masseria Le Carrube, si potra cenare con un menu a base diolio EVO franto fresco, immersi nella natura e accompagnati dai profumi, dalla bellezza e dalgusto fragrante dell’olio “nuovo”.

“Oro di Puglia” anche nella Vair Spa

• “Nagghir”: un trattamento rilassante che coinvolge tutto il corpo con un lungo e avvolgentemassaggio a base di oli di mandorla, d'oliva e cappero.

• Trattamento Savonage alle terme, a base di sapone all’olio d’oliva, per purificare e rigenerare lapelle.

Racconti e tradizioni

• Degustazione senza tempo: nel cuore della Piana degli Ulivi Millenari, l’ospite verraaccompagnato in un viaggio senza tempo alla scoperta della storia della produzione de “l’oro diPuglia”, tra racconti, luoghi incantati, ulivi secolari, degustazioni e una visita al tipico frantoioipogeo.

• La tradizionale raccolta delle olive: un’opportunita per scoprire le antiche tradizioni e il grandelavoro tra gli ulivi secolari. Vivere un’esperienza da vero locale, caratterizzata dall’immersionetotale nella natura e dall’odore dolce e pungente che pervade i frantoi locali.

BORGO EGNAZIA - In poco più di dieci anni, Borgo Egnazia ha conquistato una posizione unica come destinazione turistica di alto livello, diventando un'icona dell'ospitalità pugliese in tutto il mondo. Dal 2010 propone un diverso concetto di ospitalità e benessere, basato sulla cultura secolare del territorio e sull’interpretazione visionaria e contemporanea della tradizione. Qui tutto contribuisce alla ricerca di un nuovo equilibrio psicofisico e di una rinnovata felicità, tra esperienze su misura e servizi di altissimo livello, avvolti dal calore dell’accoglienza pugliese.

