Lacarra (Pd): 'Compatti sul voto di genere. Fitto e cdx facciano lo stesso'

Con una nota diffusa, il Segretario del PD Puglia Marco Lacarra comunica: “È terminato da poco l’incontro tra i parlamentari pugliesi del PD, il gruppo del PD nel Consiglio regionale e il Coordinatore dell’iniziativa politica del Partito Democratico, Nicola Oddati. Il gruppo è compatto nel sostenere l’introduzione della doppia preferenza di genere. Chiediamo agli altri Consiglieri di maggioranza di impegnarsi a non fare richiesta di voto segreto. È importante che Raffaele Fitto vincoli il centrodestra a fare lo stesso: è un voto di estrema rilevanza ed è giusto che i Pugliesi conoscano le posizioni dei loro rappresentanti in merito”.

“Mi dispiace inoltre - aggiunge Lacarra - leggere le dichiarazioni del Commissario regionale di Forza Italia sulla riunione della Conferenza Stato-Regioni presieduta dal Ministro Francesco Boccia da Bari. Sappiamo bene che pochi giorni fa il Ministro è andato in Veneto per la stessa ragione e lì certamente non si è trattato di una marchetta elettorale. Rivolgo un appello ai candidati in campo per queste elezioni regionali: stiamo al merito dei programmi, delle posizioni politiche e delle attività svolte negli ultimi cinque anni. Non serve cercare spasmodicamente una ragione per fare polemica. La Puglia merita di più”.

(gelormini@gmail.com)