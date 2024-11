Laterza (Ta), Osmairm Srl stabilizza 112 operatori sanitari

La direzione di Osmairm - Centri di Riabilitazione è orgogliosa di annunciare la stabilizzazione di 112 unità di personale sanitario, che passano da un contratto a tempo determinato a tempo ndeterminato. Tra le figure coinvolte, si annoverano principalmente Ausiliari Socio Sanitari (ASS) e Operatori Socio Sanitari (OSS), attivamente impegnati nei presidi di Laterza (TA) dell’azienda sanitaria.





L’iniziativa rappresenta un importante traguardo per Osmairm Srl, frutto di un percorso di dialogo e condivisione con le organizzazioni sindacali. Una conferma dell’attenzione rivolta non solo alla qualità dei servizi offerti ai pazienti, ma anche verso la valorizzazione e la tutela del capitale umano che ogni giorno contribuisce alla mission aziendale: favorire il miglioramento progressivo della qualità della vita dei più fragili, mantenendo pieno rispetto del contesto sociale di riferimento.

“Questa stabilizzazione va oltre gli atti amministrativi, è una scelta strategica e di responsabilità sociale. Garantire continuità lavorativa a oltre cento professionisti tra donne e uomini significa rafforzare il cuore pulsante della nostra attività, dando ulteriore stabilità ai servizi che offriamo e riconoscendo il valore delle persone che ogni giorno si dedicano con passione e professionalità al benessere dei nostri assistiti”, ha dichiarato Maria Luisa Paciulli, Presidente di Osmairm Srl.





Con questa rilevante azione, Osmairm Srl continua a rafforzare il suo impegno come polo di riferimento per la riabilitazione e l’assistenza socio-sanitaria in provincia di Taranto e nell’intera Puglia, lavorando in sinergia con il territorio per un futuro basato sulla centralità delle persone, sull’innovazione e sulla costruzione di una comunità solidale e inclusiva.