Lavello (Pz), Food and Travel Italia Awards 2021

La quarta edizione degli Awards di Food and Travel Italia riunirà ancora una volta l’Italia in un format che valorizza Cibo, Vino, Turismo, Imprenditoria e Cultura territoriale. Appuntamento il 1 ottobre 2021 al San Barbato Resort Spa & Golf di Lavello (Potenza) con l’edizione 2021 degli Awards, organizzata da Food and Travel Italia, edizione italiana del primo magazine internazionale (è diffuso in 18 Paesi), che si occupa di enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto pro lo.

A determinare i nalisti sono stati i voti pervenuti dai lettori sul sito web della rivista. I vincitori saranno annunciati durante la serata di gala del Premio, presentata dall’editore italiano della rivista Pamela Raeli, dal giornalista Giuseppe Di Tommaso della “Vita in diretta” e da Andrea Monteforte, musicista e compositore.

I riconoscimenti da assegnare ricoprono tutti gli ambiti della Ristorazione, dell’Ospitalità e del Turismo. Oltre al Ristorante dell’Anno, con le sottocategorie Classico, In Città, Fuori Città, Trattorie, di Mare e all’Hotel dell’Anno, con le sottocategorie In Città, Fuori Città, Agriturismo, Resort e Internazionale, gli Awards di Food and Travel Italia premieranno i professionisti distintisi nel 2021 per le categorie Maître, Sommelier, Enologo, Cantina, Chef, Maestro Gelatiere, Pizzaiolo e molti altri.

Riconoscimenti andranno inoltre ai prodotti e alle aziende/organizzazioni di eccellenza nelle categorie vino, materia prima, scuola, compagnia aerea, compagnia di crociera, location, destinazione dell’anno. A completare questo spettacolare palmarès saranno i Premi Speciali conferiti dal board di Food and Travel a professionalità e personalità che hanno dato particolare lustro ai settori di appartenenza.

Prestigiosi gli ospiti attesi per la serata, tra cui il Ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, il Ministro al Turismo Massimo Garavaglia, il Ministro alla Cultura Dario Franceschini, il Senatore Dario Stefàno, il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Università e della Ricerca Luigi Fiorentino, ll direttore Marketing e Promozione dell’Agenzia Nazionale del Turismo Maria Elena Rossi, il content editor di “The World’s 50 Best Bar and Restaurants” Mark Samson, l’étoile internazionale Giuseppe Picone, l’attrice, presentatrice e modella Jane Alexander, la conduttrice e autrice televisiva Angela Rafanelli, l’attore di cinema e teatro Marco Aceti e il modello e attore Alessandro Egger.

Nel corso della serata, grazie all’iniziativa “Tutti insieme per”, verranno inoltre raccolti contributi per “Fondazione ANT Italia ONLUS”, ospedale senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 malati di tumore in 31 province in 11 regioni italiane.