Le Rotte del Pane. Ambasciatori del Pane nel mondo a bordo della Nave Vespucci

Presentato presso l’Arena del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia "Le Rotte del Pane", progetto ideato da KOOR srl Società Benefit (SB), realizzato in coordinamento con la Marina Militare Italiana nell'ambito del tour mondiale 2023-2025 di Nave Vespucci. Questo progetto internazionale si propone di valorizzare e promuovere le eccellenze italiane, mettendo in luce il ricco patrimonio culturale del Paese attraverso prodotti di qualità, tradizioni secolari e un'identità territoriale unica. In questo scenario, il Pane, simbolo antico e potente della nostra cultura gastronomica, diventa protagonista assoluto, elevandosi a emblema del saper fare italiano.





Durante le numerose tappe del viaggio di Nave Vespucci nei principali porti del mondo, verranno ospitati a bordo artigiani del Pane provenienti da diverse regioni italiane. Questi maestri panificatori, portatori di tradizioni locali e di una sapienza tramandata di generazione in generazione, collaboreranno a fianco del personale della cucina di bordo per produrre Pane fresco di altissima qualità, con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto delle tecniche tradizionali di lavorazione e cottura.

In collaborazione con le Istituzioni italiane presenti nelle diverse città, enti locali e la Rete delle Città Creative dell'UNESCO, saranno organizzati eventi di scambio culturale, promuovendo la cultura del Pane italiano e l'ecosostenibilità. Il progetto si propone, inoltre, di trasmettere un messaggio internazionale di evoluzione e cambiamento culturale e ambientale, basato sulla condivisione delle conoscenze, sulla promozione dell'eccellenza italiana attraverso il Pane ed impegno verso la sostenibilità e la salute.

"Le Rotte del Pane" vede la collaborazione e il patrocinio delle istituzioni, ed enti di ricerca scientifica: Istituto Idrografico della Marina Militare, Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Arpa, RemTech Expo, Università, INAP (Istituto Nazionale Assaggiatori Pane) ed enti privati, a supporto per la promozione del messaggio nel mondo.

I Comuni parte della Terra delle Gravine - Comune di Castellaneta, Comune di Ginosa, Comune di Laterza e Comune di Palagianello – coordinati da Confcommercio Taranto e Confcommercio Laterza partecipano al progetto de “Le Rotte del Pane” con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica.

“La Puglia continua a valorizzare le sue eccellenze, anche nel settore enogastronomico - ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane - abbiamo deciso di dare supporto all’iniziativa ‘Le Rotte del Pane’, coordinata dalla Marina Militare Italiana a bordo della Nave Vespucci, perché riguarda una delle tradizioni più radicate e significative della nostra regione: la panificazione. Una tradizione che si esprime in modo straordinario nell'arco murgiano e nel versante occidentale della provincia di Taranto, in centri noti per la qualità e unicità dei loro prodotti e del loro pane. In particolare, mi riferisco alla produzione di alto livello nei comuni di Laterza, Castellaneta, Ginosa e Palagianello.”

“Le attività per la Terra delle Gravine – ha concluso l’assessore - raccordate con i Comuni da Confcommercio Taranto e Laterza, rappresenta un'iniziativa strategica per accrescere l'attrattività della Puglia. Una delle principali motivazioni che spinge i turisti a visitare la nostra regione è proprio la nostra straordinaria enogastronomia e questa opportunità ci permette di mettere in risalto, in rete e con enti diversi, la nostra storia, i nostri valori, i nostri prodotti.”

L’obiettivo della partecipazione dei Comuni della Terra delle Gravine è quello di promuovere le tradizioni e la cultura di questi territori, rinomati per la loro biodiversità, patrimonio paesaggistico e culinario che affondano le proprie radici nella lavorazione della terra con particolare attenzione all’agricoltura cerealicola. Questi territori, celebri per la qualità dei loro prodotti agricoli, rappresentano un'eccellenza che si sposa perfettamente con gli obiettivi del progetto.

Momento centrale di questa partecipazione è previsto nel contesto del tour di Nave Vespucci pianificato nella Penisola Araba, in cui si prevede la realizzazione di un evento speciale a bordo di Nave Vespucci o presso l’Ambasciata italiana all’estero. L’evento sarà l’occasione per degustare le specialità tipiche della Terra delle Gravine, con particolare enfasi sulle produzioni da forno di questi territori: il celebre Pane Casareccio di Laterza; il Dormento, pane dolce locale del Comune di Ginosa, dalla lenta lievitazione naturale; A Far'nèdd, pane-focaccia tipico di Castellaneta fatto con farina di ceci; il Calzone alle sponsale tipico di Palagianello, arricchendo ulteriormente l'offerta con altre varietà tipiche della Terra delle Gravine.

Con questo progetto viene offerta ai Comuni delle Terra delle Gravine partecipanti un palcoscenico internazionale per raccontare e promuovere la loro storia, cultura e gastronomia oltre che un'opportunità unica per celebrare e promuovere l'antica arte della panificazione italiana, rafforzando al contempo i legami culturali tra l'Italia e le città della Penisola Araba.

Il progetto e l’iniziativa si inserisce perfettamente nel contesto del 2024, proclamato "Anno delle radici italiane" dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e si allinea con le Strategie di Sviluppo turistico 2024 della Regione Puglia. Partecipare a "Le Rotte del Pane" significa contribuire alla promozione internazionale del territorio pugliese e delle sue eccellenze, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e potenziando la narrazione di un turismo enogastronomico e culturale di qualità, in linea con gli obiettivi strategici presentati alla conferenza "#weareinPUGLIA 2024" alla BIT di Milano.





KOOR srl Società Benefit - Ha come mission lo sviluppo di economie sostenibili e circolari attraverso la valorizzazione delle conoscenze creative di una comunità. Supporta la formazione delle nuove generazioni orientandole verso la migliore interpretazione delle professionalità legate alla creatività e cultura dei mestieri locali, favorendo il passaggio generazionale e lo sviluppo di modelli economici sostenibili sui territori.

Comune di Castellaneta - Castellaneta si propone con “La Far’nèdd”, una focaccia impastata con legumi macinati a pietra, ogni anno nel periodo di agosto per valorizzare questo piatto antico, viene proposta una sagra considerata la più grande d’Italia, con i suoi 2,5 km nel cuore della storia architettonica di Castellaneta. Protagonista sicuramente Lei "a far’nèdd” con un percorso gastronomico fatto di bontà tradizionali, il tutto accompagnato da musiche e attrattive. Ma come non parlare di Castellaneta senza citare il grande divo del cinema muto, Rodolfo Valentino che, nel 1913, si imbarcò sul mercantile ''Cleveland'' e raggiunse New York diventando presto un sex symbol internazionale. E proprio con lui che si vuole ricordare nell’anno del turismo delle radici, i nostri connazionali che si sono spinti in tutte le parti del mondo per trovare fortuna.

Comune di Ginosa - Ginosa, tra i paesaggi più suggestivi della Terra delle Gravine con il suo centro storico, quasi a immortalarla in quell’epoca lontana quando la pietra tufacea veniva erosa dal tempo e dall’acqua. Ginosa e il suo Dormento, un pane dolce e speziato, con il sapore intenso e avvolgente, che rappresenta il dolce pasquale nella sua semplicità. E’ un pane che richiede una lunghissima lievitazione, circa 15 ore. Il Dormento rappresenta un importante legame del territorio e le sue feste pasquali, quando ogni anno, da 50 anni, si celebra nel magico Rione Casale la Passio Christi, dove sembra quasi di rivivere le scene di vita di Cristo.

Comune di Laterza - Laterza, terra delle 3 F(effe) Forni, Fornelli e Fornaci. I Forni a legna del pane, con la tradizionale preparazione del Pane di Laterza, riconosciuto come PAT che ha permesso alla città di essere riconosciuta come Città del Pane. Il pane di Laterza prodotto con le sue semole rimacinate di grano duro, lievito madre, acqua, sale e tanto amore, conserva la tradizione antica, con la cottura nei grandi forni a legna costruiti con una base in pietra e mattoni in terracotta; questi Forni vengono preriscaldati con legna di ulivo e di bosco, fino a raggiungere una temperatura di circa 400 gradi centigradi per poi essere stabilizzati con la pulitura della pietra e la prima cottura della focaccia tipica. Le Fornaci della pregiata Maiolica, monocromatica e caratterizzata dall’azzurro brillante del lapislazzuli, destinata a prestigiose commissioni oggi presente nei più importanti musei del mondo. E la F dei Fornelli, la bontà e la tradizione della carne arrostita al fornello, tipici forni con una struttura alta e stretta, adatti alla cottura in verticale delle carni impilate a lunghi spiedi in acciaio, la cui caratteristica è dovuta proprio alla lenta cottura del solo calore del forno.

Comune di Palagianello - Palagianello con il suo Calzone alle sponsale, una Focaccia ripiena di germogli di cipolla, capperi, olive e acciughe. Il calzone è un preparato saporito che si propone nei periodi invernali, quando appunto la cipolla è in germoglio, la sua dolcezza regala il sapere dell’antica cultura contadina quando nelle festività imbandiva le tavole natalizie con un profumo intenso. Palagianello è un piccolo borgo presieduto dal Castello Stella Carracciolo del XVI secolo, struttura fortificata che affaccia nella stessa Gravina. L’agro dell’arco ionico tarantino è ideale per la produzione di eccellenze agroalimentari in particolare Le Clementine, mandarini indicati con il riconoscimento dell’IGP.

