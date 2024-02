Lecce, 'Istantanea e prospettive del comparto turistico'

Tendenze, buone pratiche, previsioni del turismo in Puglia. Se ne discuterà il 18 febbraio a Lecce, al Teatro Paisiello, con esperti e istituzioni, con l’idea di fotografare la situazione attuale e, soprattutto, di ipotizzare i possibili scenari di un comparto che, a titolo, potrebbe definitivamente assurgere a robusto volano di sviluppo regionale. Il turismo in Puglia negli ultimi vent’anni ha saputo trasformarsi, anzi inventarsi sostanzialmente quasi dal nulla, riuscendo nel miracolo di rompere l’isolamento dal mondo e di sapersi proporre come brand riconoscibile e di appeal, spiegano gli organizzatori dal movimento La Puglia in più di Lecce.



“Un buon punto di ripartenza per i prossimi obiettivi, da ricalibrare e rendere più ambiziosi soprattutto sotto il profilo della qualità di una proposta autoctona, originale e autentica, per consolidare e irrobustire il lavoro fatto negli anni passati. L’imperativo è quello di declinare al meglio i “possibili turismi” che la nostra regione può sviluppare o migliorare”, commenta Dario Stefàno, già assessore della Regione Puglia e senatore della Repubblica, manager e docente universitario in Luiss e Lumsa, che rilancia lo spunto offerto dal Movimento, invitando esperti di marketing turistico e di programmazione turistica per “Istantanea e prospettive del comparto turistico”, questo il tema del dibattito.



“Credo sia ormai indifferibile un’analisi critica - spiega ancora Stefàno - provando a tirare le somme, analizzando il reale stato attuale del comparto in Puglia e dell’offerta turistica pugliese, con un occhio particolare su Lecce, per analizzare ombre e luci, cogliere trend, spunti e idee su come consolidare il posizionamento di una regione che non deve accantonare l’ambizione a migliorare”.



Dopo i saluti di benvenuto di Anna Rita Perrone, de La Puglia in più, al talk moderato da Francesco Gioffredi del Quotidiano di Puglia, insieme a Dario Stefàno si alterneranno alcuni autorevoli esperti. Francesco Palumbo, attualmente direttore di Fondazione Sistema Toscana, che promuove il sistema territoriale toscano con strumenti di comunicazione digitale e multimediale. Palumbo, che precedentemente è stato direttore generale del Turismo al MiBACT e, prima ancora, direttore generale in Regione Puglia per la cultura, il turismo e il diritto allo studio, punterà l’attenzione su “Marketing e campagne promozionali vs Governance e digitale: una battaglia italiana”.



Sul palco anche Pierangelo Argentieri, vicepresidente regionale Federalberghi, che porterà il punto di vista dei privati e del sistema della ricettività, Antonio Preiti, AD Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners, che illustrerà i dati aggregati per comuni della Puglia e del Salento e le ultime applicazioni digitali di intelligenza artificiale e l’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, che illustrerà le politiche e le misure sviluppate dalla Regione Puglia.

L’appuntamento è per domenica 18 febbraio al Teatro Paisiello di Lecce a partire dalle ore 10.30.

Ingresso libero.

