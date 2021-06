Lecce, approvata mozione per incentivare utilizzo Piano Casa

Approvata a Lecce, dal Consiglio Comunale, una mozione presentata dal Gruppo Consiliare Coscienza Civica, che permetterà di avere fino al 40% di riduzione degli oneri derivanti dalla monetizzazione delle aree a parcheggi sul totale degli oneri, per chi deciderà di utilizzare il Piano casa, al fine di incentivare ampliamenti di immobili esistenti, l’efficientamento degli stessi, la possibilità di applicazione del Superbonus e degli altri incentivi, che spingono verso la sostenibilità ambientale e la diminuzione del consumo del suolo.

Una mozione che mette al centro i cittadini, una mozione che mette tutti i cittadini sullo stesso piano", hanno dichiarato i consiglieri di Coscienza Civica. La mozione prevede un periodo sperimentale fino al 31/12/2021 (data di scadenza del Piano Casa), periodo sperimentale a seguito del quale verranno successivamente valutati gli effetti.

"Stiamo attraversando un periodo di grandi difficoltà, causato dalla pandemia, che ci ha travolto in un periodo di profonda crisi economica e sociale, che ha esasperato gli animi, aumentato i disoccupati, incrementato le diseguaglianze sociali", hanno aggiunto, "Ci attende una grande sfida. Essere promotori della ripartenza attraverso azioni che fungano da volano per uno sviluppo sostenibile, azioni che diano risposte alle esigenze dei cittadini. Ringraziamo i Gruppi consiliari che hanno condiviso questa mozione, il Sindaco, l’assessore Rita Miglietta ed i dirigenti Ing. Maurizio Guido e Dott. Maurizio Frugis per il supporto dato".