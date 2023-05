Lecce, ESG Rischi agricoli e ambientali ‘Convention Venti23’

di Tiziana Protopapa

Presentato, presso la Sala Conferenze Stampa di Palazzo Adorno della Provincia di Lecce, l’evento nazionale Convention Venti23, il 26 maggio presso Torre del Parco. L’appuntamento porta a Lecce i vertici del mondo assicurativo e bancario, che si confronteranno sull’evoluzione del mercato assicurativo alla luce delle nuove riforme e dei cambiamenti ambientali.

L’importante evento nazionale, che gode dei patrocini della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce - Salento d’Amare, del Comune di Lecce, dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Comune di Castrignano dei Greci, dell’Università del Salento e di Next Eu - Sostenibilità, PNRR, RepowerEu & Next Gen Eu, si svolgerà nelle sale del complesso monumentale di Torre del Parco 1419 a Lecce.

Intervenuto in apertura, il vicepresidente della Provincia di Lecce, Antonio Leo, ha ringraziato gli organizzatori Sonia De Canale e Gianmarco Di Campi per un evento che porterà i vertici di IVASS e ANIA e delle maggiori compagnie assicurative a Lecce.

Riforma RCA, Rischi Agricoli, ESG, Polizze Danni e Responsabilità Sociale, Riforma Cartabia i temi all’ordine del giorno su cui interverranno, accanto a IVASS e ANIA, anche Itas Mutua Assicurazioni, Helvetia, Sara Assicurazioni, Prima Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni oltre a professionisti del campo assicurativo e bancario che animeranno Workshop e Tavole Rotonde con approfondimenti, case history e best practices sullo stato attuale del settore, sulle prospettive e sulle opportunità.

“Sono felice che si sia scelta Lecce e la bellissima cornice di Torre del Parco per questa occasione - ha esordito il vicepresidente Antonio Leo - ma trovo di fondamentale importanza le tematiche che si toccheranno durante la Convention: temi come ESG e Rischi agricoli ci riguardano da vicino e sarà sempre più necessario approfondirne con competenza i diversi aspetti. Questo convegno, infine, è la dimostrazione che quando le istituzioni, locali e non, collaborano proficuamente, si innescano processi innovativi e di valore per i territori.”

Coraggiosa la scelta di Claim Expert di trasferire quattordici anni fa la propria sede legale a Castrignano dei Greci, nella Grecìa Salentina, come anche la scelta di fare una Convention nel Salento che è il risultato dell’amore che l’azienda nutre per questo territorio.

“Una scelta che è stata accolta con favore dai tanti relatori che giungeranno da tutta Italia – ha sottolineato Sonia De Canale - relatori di altissimo spessore che ringrazio per aver accettato di affrontare un viaggio e poter partecipare ai panel della Convention Venti23: Ritengo che questa sarà una giornata di importanti confronti su temi di stringente attualità, soprattutto per il nostro territorio. Siamo contenti anche di annunciare la partecipazione straordinaria alla Convention Venti23 dell’On Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.”

“In questa edizione, dopo la Convention del 2018 i cui temi erano declinati sull’antifrode, abbiamo voluto porre l’attenzione, oltre che al discorso assicurativo che è il core business della nostra azienda operante prevalentemente nell’ambito della gestione sinistri, su temi molto sentiti. Parleremo di rischi ambientali e quindi di tutto ciò che è legato ai mutamenti climatici e alle problematiche che si stanno verificando in tutta Italia e anche sul nostro territorio, la Puglia. Ecco perché è importante parlarne a Lecce che è un territorio a grande vocazione agricola, un territorio, come è noto, fortemente colpito dalla Xylella – ha aggiunto Gianmarco Di Campi, Amministratore Unico della società - per aggiungere quanto sia alta la nostra attenzione ai temi della E (Ambiente) della S (Sociale) e della G (Governance). La valorizzazione del territorio, componente nella nostra società a forte vocazione locale, ben si legano a temi innovativi che interessano sempre più le compagnie assicurative.”

Roberto Casaluci, sindaco di Castrignano dei Greci e presidente della Grecìa Salentina, ha concluso la conferenza stampa aggiungendo: “Ringrazio personalmente la Provincia di Lecce per il supporto che non fa mai mancare alle iniziative di promozione territoriale, anche della Grecìa Salentina. Mi sento, infine, di ringraziare in modo particolare Sonia De Canale e Gianmarco Di Campi per essersi innamorati di Castrignano dei Greci tanto da scegliere il nostro Comune come sede legale della società e aver voluto fortemente coinvolgere il territorio che ne beneficia oggi delle ricadute economiche, anche per i tanti giovani che hanno trovato lavoro presso Claim Expert dopo la laurea o il diploma. Ciò dimostra che è possibile investire sui nostri territori e che si possono generare lavoro e sviluppo attraverso queste scelte di valore.”

Marco Sponziello, presidente di Next Eu e docente dell’Università del Salento, impossibilitato ad intervenire di persona, ha inviato un comunicato nel quale si legge: “I cambiamenti climatici coinvolgono tutti i settori economici, compreso quello assicurativo. Di questo si occupano gli ESG a cui anche il settore assicurativo si dovrà attenere per misurare gli impatti dei cambiamenti climatici, i danni conseguenti e la riparazione di essi. Identificare in anticipo i rischi ESG diventa quindi fondamentale per chi gestisce il settore assicurativo. Lavorare bene e in anticipo serve anche per immettere immediatamente nel sistema economico denaro sufficiente alla riparazione del danno, denaro che è tanto più efficace quanto più è stato ben valutato il possibile danno. Tutto questo serve alle aziende prima di tutto e quindi al territorio. I lavori di questo convegno costituiscono un punto di confronto importante da cui partire per continuare a costruire un percorso quanto più proattivo possibile nei confronti del sistema economico e sociale.”