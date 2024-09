Lecce, la tre giorni dell’Associazione Italiana di Sociologia

Si terrà a Lecce, presso il Campus urbano dell’Università del Salento (edifici Studium 5 e Studium 6, Via di Valesio 24) da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre il convegno di metà mandato del direttivo dell’Associazione Italiana di Sociologia.





Una tre giorni che vede nel titolo scelto per l’appuntamento, “Emozioni e ragioni nella società neoliberista”, il filo conduttore di un fitto programma di incontri, approfondimenti e laboratori. I lavori verranno aperti il 18 settembre alle ore 15 dai saluti di Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento e da Stefano Tomelleri Presidente dell’AIS e Professore dell’Università degli Studi di Bergamo, mentre giovedì 19, alle ore 9 i saluti istituzionali saranno portati da Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Oltre a momenti di incontro e confronto, dedicati ai diversi ambiti del mondo sociologico, che vanno dall’ambiente alla salute, lo sport, il diritto o la religione, verrà dato ampio spazio a interventi di professori universitari che affronteranno singole tematiche dedicate, tra l’altro, anche alle nuove generazioni e alla loro percezione della società, alle forme di protesta che adottano, ai disagi che vivono, al rapporto con i media e alle influenze determinate dall’influsso del capitalismo neoliberista. Nella giornata conclusiva il convegno prevede anche i contributi di due professori che insegnano nel Regno Unito: Lilie Chouliaraki (London School of Economics and Political Science) e Colin Samson (University of Essex).





“La scelta di dedicare il nostro convegno al tema ‘Emozioni e ragioni nella società neoliberista’ - spiega il Presidente dell’AIS Stefano Tomelleri - nasce dalla volontà di approfondire ed esplorare questi aspetti della nostra contemporaneità evidenziando, ad esempio, come la razionalità strumentale sia responsabile delle crisi contemporanee, non ultime quella ambientale e quella della pace tra i popoli. Allo stesso tempo, le emozioni assumono rilievo, sia come strumento di critica (attraverso, ad esempio, la protesta) ma anche di controllo (attraverso la forma del consumo e della mercificazione). Su questo terreno fortemente ambivalente, si innesta il ruolo centrale svolto dai media, quali generatori di sfere emotive. In questo quadro, il ruolo delle scienze sociali è quello di partire dalla natura insieme razionale ed emotiva dei processi sociali e, a partire da questa consapevolezza, proporre rappresentazioni plausibili e soluzioni praticabili”.

Mariano Longo, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento e membro AIS, ha dichiarato: “Questo evento è molto significativo, sia per il considerevole numero dei partecipanti che verranno a Lecce da tutta Italia sia perché, grazie al tema scelto per il convegno, finalmente si ricerca la connessione tra le emozioni e l’indirizzo di pensiero neoliberista, che impatta sulla vita di ciascuno di noi”.





Per Longo, chair del comitato organizzatore locale insieme a Ferdinando Spina, Professore dell’Università del Salento e membro del Direttivo AIS: “Questa tre giorni, inoltre, darà la possibilità far conoscere ai convenuti la nostra città d’arte e di cultura e di valorizzarla, attraverso un incontro nazionale e accademico di assoluto rilievo”.

L’Associazione Italiana di Sociologia, istituita nel 1982, affonda le sue radici nel processo di istituzionalizzazione della sociologia italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale e accoglie sociologi di tutte le diverse specializzazioni e prospettive teoretiche e metodologiche. I principali obiettivi dell’AIS, previsti statutariamente, sono: contribuire allo sviluppo degli studi e della ricerca sociologica in Italia; promuovere gli interessi culturali e professionali dei suoi soci; creare e sostenere le infrastrutture necessarie per la ricerca; contribuire agli studi sociologici di livello universitario e post-universitario; consentire e facilitare gli incontri periodici e la collaborazione tra i ricercatori, È un membro attivo dell’International Sociological Association (ISA) e della European Sociological Associations (ESA).

