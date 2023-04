Lecce, Palazzo BN 'Be No Ordinary': nuovo concept ricettivo

Palazzo BN, luxury townhouse a Lecce, a tre anni dalla sua inaugurazione, presenta il nuovo concept e crea un vero e proprio stile di vita BN, nel salotto del barocco salentino.

Aperto nel 2020 nella sede storica del Banco di Napoli, che ha segnato la storia di Lecce negli anni Trenta, Palazzo BN è oggi testimonianza di un lusso informale, un luogo in cui l’eccellenza non fa rima con formalità. E soprattutto intende dimostrare che è anche sinonimo di accessibilità e capacità di coinvolgere diverse tipologie di clentela: perchè lla ricchezza è proprio nella diversità.

“Ci siamo prefissi l’obiettivo di ristrutturare la percezione del luogo e dell’offerta, e quindi del brand nella sua totalità̀ - spiega Marco Cagnetta, Amministratore Delegato di Palazzo BN Lecce Srl - per renderlo più moderno, fresco e accessibile a una clientela che è premium, ma che non vuole restare ingessata nelle formalità̀. Una clientela fatta di persone che apprezzano lo stile e la qualità, ma le vogliono vivere con uno spirito diverso, meno ordinario, ma più creativo e allo stesso tempo raffinato".

L’obiettivo di Palazzo BN è offrire un’esperienza più ampia, che si esprime anche nella vision e nella mission del brand: un luogo dove le persone possono sentirsi libere ed esprimere se stesse.

BN quindi diventa casa delle arti, del benessere, del confronto e del buon vivere; un luogo dove musica, arte, spettacolo e ospitalità si legano in maniera indissolubile, in un format da vivere tutto il giorno, tutti i giorni. Appunto, uno stile di vita BN.

E per questo, Palazzo BN diventa un luogo in cui vivere un’esperienza completa. Da qui un progetto in cui gli elementi centrali del Palazzo comunicano tra loro in maniera coerente. A livello di interior design, la scelta dei neon, come elemento espressivo all’interno di Palazzo BN, completa e arricchisce per contrasto lo stile più̀ classico dell’arredo.

Palazzo BN presenta anche il nuovo payoff: “Be No Ordinary”. Un payoff che sintetizza l’anima del brand, attraverso una soluzione in cui le lettere B e N - che prima indicavano rispettivamente Banco di Napoli - ora esprimono la nuova visione del Palazzo: un luogo da “desacralizzare”, dove non conformarsi alle consuetudini, ma dove poter essere se stessi fino in fondo.

“Palazzo BN presenta anche una nuova identità visiva, una veste grafica, che esprime freschezza e modernità attraverso la scelta del colore ottanio - aggiunge Daunia Cesari, Sales & Marketing Director di Palazzo BN - il logo minimale e pulito mostra in modo immediato il cambiamento stilistico, con una vocazione più ribelle del brand rispetto al passato, più impostato e classico”.

In posizione centralissima nella capitale del barocco, Palazzo BN si distingue in particolare per una proposta gastronomica con il suo Food Court al piano terra.

Laddove un tempo sorgeva il cuore operativo del Banco di Napoli, tra colonne di marmi pregiati, sorge oggi il Food Court di Palazzo BN che propone diverse realtà ristorative: dal Banco Lounge Bar, ricavato dall’antica lastra di marmo che un tempo fungeva da reception della Banca, al Ristorante fine dining RED, con cucina locale che valorizza le eccellenze del territorio, ed ancora l’AMMOS Fish Bar, dedicato alla tradizione gastronomica di mare.

Di grande effetto anche la Terrazza BN con un giardino pensile panoramico e suggestivo.

“Palazzo BN diventa un luogo che non si prende troppo sul serio ed è anche capace di fare ironia e autoironia, diventando così più accogliente e più invitante da vivere, con la sua anima poliedrica nei suoi diversi ristoranti e nel suo lounge bar”, sottolinea Giovanni Tortora, Amministratore Delegato di BN FOOD COURT Srl.

Pertanto, Palazzo BN si conferma un punto di riferimento per la gastronomia, non solo in Salento, per la Puglia, con i suoi ristoranti:

RED , il ristorante gourmet con trenta posti a sedere, che propone due percorsi gastronomici tra il mare e la terra di Puglia.

, il ristorante gourmet con trenta posti a sedere, che propone due percorsi gastronomici tra il mare e la terra di Puglia. Buonifico , la trattoria locale healthy di Palazzo BN, che propone ricette tipiche della tradizione salentina e del territorio italiano, con prodotti a km. 0, provenienti

da filiera controllata.

, la trattoria locale healthy di Palazzo BN, che propone ricette tipiche della tradizione salentina e del territorio italiano, con prodotti a km. 0, provenienti da filiera controllata. Terrazza , il giardino pensile di Palazzo BN, con lounge bar aperto a tutti, non solo agli ospiti della townhouse. Un rooftop cool ed elegante, con vista panoramica su Lecce. u

, il giardino pensile di Palazzo BN, con lounge bar aperto a tutti, non solo agli ospiti della townhouse. Un rooftop cool ed elegante, con vista panoramica su Lecce. u Banco, lounge bar di Palazzo BN, il posto ideale per un break dalla mattina alla sera: dalla colazione alla pausa pranzo, dal caffè all’aperitivo, fino al dopocena.

Palazzo BN, aperto nel 2020 nella sede storica del Banco di Napoli nel centro di Lecce, è un hotel che oggi è testimonianza di un progetto architettonico di ampio respiro. Palazzo BN è stato realizzato all’interno dell’ex edificio Banco di Napoli: una banca che ha segnato la storia di Lecce negli anni Trenta.

Un palazzo storico, che, grazie a una raffinata operazione di recupero e di restauro, è diventato un hotel con 13 appartamenti di lusso e con un’offerta gastronomica declinata su tre ristoranti e un roof garden - una terrazza con il primo giardino pensile della città. Oggi Palazzo BN si configura come un punto di riferimento nevralgico per l’ospitalità in città.

