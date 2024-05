Leccese, tornano gli incontri tematici di 'Germogli'

“Bari negli ultimi anni ha riscoperto una forte attrattività turistica, tanto da diventare la quinta meta europea secondo la guida Lonely Planet", ha dichiarato Vito Leccese nell'incontro d'esordio della ripresa di 'Germogli' dedicato al Turismo.

"Dobbiamo però introdurre dei correttivi - ha precisato Leccese - il grande successo di questi anni ha reso la nostra una città con tanti turisti, ma non ancora una città turistica. Questa crescita non deve avvenire a scapito dei baresi. Giovani coppie, famiglie, universitari hanno sempre più difficoltà a trovare posti letto perché il patrimonio abitativo privato spesso e volentieri viene destinato a B&B, locazioni brevi e case vacanza".

"Bisogna contemperare gli interessi economici determinati da questa vocazione turistica con quelli dei residenti, per evitare quella centrificazione che farebbe perdere a Bari la sua anima. Credo che una parte della tassa di soggiorno debba essere utilizzata per risarcire i residenti per le criticità legate alla turistificazione”.

Tra le richieste emerse nel corso dell’incontro, animato da interventi di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, è stata affermata con forza l’esigenza di tutelare l’identità della città, con particolare attenzione per il centro storico e per le sue tradizioni.

Il tema ricorrente, negli interventi dei partecipanti, è stata la necessità di ridefinire l’indirizzo politico, trovando le giuste soluzioni per gestire l’impatto dei flussi turistici. Interessanti le proposte pervenute da alcune cittadine: aprire una parte del porto alla città, anche nell’ottica della riconnessione con il mare, e fornire aree attrezzate per categorie speciali di turisti, come per esempio i camperisti.

“Con l’istituzione della tassa di soggiorno siamo riusciti a creare una banca dati che ci aiuterà a impostare una strategia nuova per il futuro – ha spiegato nel suo intervento l’assessora al turismo del comune Ines Pierucci - dal 1 ottobre ad oggi a Bari hanno pernottato 700mila persone, mettendo a disposizione delle casse comunali 1milione e 430mila euro. Grazie a questo sistema è possibile monitorare giorno per giorno i flussi, tant'è che possiamo sapere che oggi, mentre ne stiamo parlando, a Bari ci sono 2.700 turisti. Questi numeri sono importanti perché ci serviranno a incrementare e migliorare i servizi".

Il prossimo appuntamento con “Germogli” è previsto per venerdì 3 maggio alle ore 18.00 - in via Argiro angolo piazza Umberto (nello spazio antistante il comitato) - con l’assemblea cittadina per la stesura del programma di governo.

