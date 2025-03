Levante PROF, la fiera di riferimento per l’enogastronomia e l’ospitalità

Si è aperta la nona edizione di Levante PROF, la più completa fiera internazionale nel Sud Italia dedicata ai comparti di alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, in programma alla Fiera del Levante di Bari sino a mercoledì 12 marzo.





L'inaugurazione ufficiale della nona edizione di Levante PROF ha visto la partecipazione di: Vito Leccese, Sindaco del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari, Lorenzo Leonetti, Consigliere del Comune di Bari, Rocco De Franchi, Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, Consigliere e Presidente della Commissione dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, Giorgio Salvitti, Senatore della Repubblica e Consigliere del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Francesco Schittulli, presidente LILT, ed Ezio Amendola, organizzatore della manifestazione, insieme a numerose altre personalità del mondo imprenditoriale pugliese.

"Bari - ha commentato il Primo Cittadino Vito Leccese - è una città dal fascino straordinario, soprattutto nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento. Il dibattito dei primi mesi di questa amministrazione ha confermato quanta attenzione ci sia, da parte del territorio, verso tutto ciò che Levante PROF rappresenta. Siamo giunti alla nona edizione e vedo un'ampia partecipazione di visitatori e numerosi espositori e operatori. Sono molto orgoglioso che la fiera continui a puntare su queste specializzate, attirando sempre più attenzione da parte delle aziende locali e di tutto il Paese".





"Grazie a questo evento - ha dichiarato il Senatore Giorgio Salvitti - Bari diventa capitale dell’agroalimentare italiano. Una manifestazione che rappresenta una vetrina d’eccellenza per un settore che costituisce un patrimonio unico, che il mondo ci invidia. Perché la filiera agroalimentare svolge un ruolo decisivo nella crescita economica, occupazionale e nel presidio dei nostri territori, costituendo un veicolo di valorizzazione delle produzioni nazionali e che, grazie a Levante PROF, godono di una straordinaria visibilità".

"Levante PROF - ha dichiarato il Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi - si è affermata come la terza fiera verticale in Italia per il settore Horeca, accoglienza, somministrazione e ristorazione. Fin dalle prime ore, gli stand sono affollati, a conferma dell’importanza strategica della manifestazione. Attraverso questo evento, la Puglia si presenta come una regione accogliente non solo con i turisti, ma anche con chi fa impresa nel settore, valorizzando competenze, talenti e realtà imprenditoriali da tutta Italia".

Numerosi gli incontri nella giornata inaugurale della fiera. Tra questi, il convegno promosso dall'Associazione Italiana Panificatori - FIPPA in collaborazione con la LILT, dedicato alla prevenzione delle malattie e al ruolo dell'alimentazione nella salute, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Emma Prunella, segretaria del Mezzogiorno Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri e Affini, e Francesco Schittulli, presidente LILT.

Nel pomeriggio, Franco Puglisi, direttore di “PuntoIT”, rivista del settore gelateria, pasticceria e bar, ha intervistato il Segretario Generale dell’Associazione Italiana Gelatieri - AIG, Claudio Pica, sulle nuove tendenze e gusti del gelato.

Tra gli appuntamenti di lunedì 10 marzo, grande attenzione sarà dedicata alla gelateria con una serie di dimostrazioni tecniche, tra cui la demo delle 16 su un abbinamento inedito: “Il Gelato al Vino”, a cura del Presidente AIG Puglia Claudio Bove, che esplorerà il perfetto equilibrio tra gelateria e mondo enologico. Nel corso della giornata si terrà anche la presentazione della 37ª edizione della manifestazione “Gelato a Primavera”, del “Gelato Day” e di “Gelato Halleluja”, in programma a Roma il 23 e 24 marzo 2025. Inoltre, spazio ai laboratori di pizza curati dalla Scuola Italiana Pizzaioli, con interpretazioni moderne di ricette realizzate con farine da macinazione integrata autentica.





"Levante PROF - ha sottolineato l’organizzatore Ezio Amendola - continua a crescere, ampliando la sua influenza anche oltre i confini nazionali, con visitatori dai Balcani e Paesi limitrofi. Il riconoscimento ufficiale come fiera internazionale ne conferma il valore. Quest'anno registriamo un aumento del 20-25% sia nel numero di espositori che dei visitatori. La biennalità dell’evento ha dato alle aziende il tempo di sviluppare importanti novità, rendendo questa edizione ancora più ricca e innovativa».

La fiera sarà aperta sino a mercoledì 12 marzo dalle ore 10 alle ore 19.

