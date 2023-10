Lezioni dal passato, per l’unità e il futuro del centrosinistra a Bari

di Antonio Troisi

La presentazione del libro di Stefano Claudio Colucci “Saper Morire per la propria gente - Il socialismo meridionale di Raffaele Pastore” - Edizioni Radici Future, arricchita dalla lucida analisi storico-politica - emersa dal dialogo con l’autore di Antonio V. Gelormini per la rassegna "L'estate in terrazza di Radici Future", presso Banca Generali Private a Bari (a cura di Francesco Notaro) - per la sua attualità ricorda un'altra capacità di affrontare i problemi del Mezzogiorno, anch'essa attuale.

Mi riferisco al dibattito in corso in questi giorni, sull’individuazione di un modello per Bari Futura, intorno al quale realizzare l’unita dei partiti di centrosinistra, La nostra città può vantare, su questo fronte, un precedente: l’unanimità che ha reso Bari, dal 1946 al1952, la città più progressista d’Italia , ben 5 anni prima della Firenze di Giorgio La Pira.

A tal proposito, il ricordo va all’elezione all’unanimità, su proposta del papà - segretario e capogruppo della Democrazia Cristiana - a sindaco del democristiano Vitantonio Di Cagno: con una giunta nella quale erano rappresentati tutti i partiti, nonostante il clima di violenta contrapposizione ideologica che contrassegnava la vita politica di quegli anni.

E' un riferimento che non nasce da una nostalgia, ma dalla necessità di riflettere sulla lezione del passato perché se allora quella scelta, basata sullo schema statuale di Giuseppe Dossetti, anticipò l’articolo 2 della Costituzione, oggi è lo stesso articolo ad offrire la soluzione del nostro problema.

In particolare, avendo determinato l’europeizzazione della finanza pubblica, ha sostituito la vecchia P. A. per Procedure con la nuova P. A. per Risultati (1). Questa riforma, dalla quale può nascere il progetto per la Bari del futuro, è stata all’unanimità:

approvata dalla Camera e dal Senato in tre distinte occasioni istituzionali; applicata per merito di Antonio Decaro a due importanti realizzazioni da 8000 sindaci appartenenti a tuti partiti; dallo Stato, che con i Patto di Rientro (legge di Stabilita 2022) ha cambiato completamente la politica d’intervento, per risanare i bilanci comunali dissestati.

Mi sembra pertanto che detta unanimità possa essere considerata l’Attaccapanni (per dirla con Luigi Einaudi) necessario per stabilire un accordo per il futuro di Bari.

(1) ha avuto definitiva sistemazione teorico/empirica da Bernardo Mattarella col suo modello della fine dell’impermeabilità alla Scienza Economica della Pubblica Amministrazione * cfr. Bernardo G. Mattarella “Burocrazia e Riforme” - il Mulino, Bologna 2017, pag.90-/97. La pianificazione delle riforme in una prospettiva di ripresa e di resilienza, relazione al Convegno “Etica e finanza pubblica attuazione del Pnrr e benessere per i cittadini”, organizzato dalla Corte dei Conti e dall’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna. 19 e 20 novembre 2021, Bologna, nell’Aula Absidale di S. Lucia (Via De’ Chiari, 25)