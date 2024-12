Libro Possibile Winter, Pegah Moshir Pour 'La notte sopra Teheran'

Cosa vuol dire nascere donna in un Paese come l’Iran? Per essere felice devi scappare. Pegah Moshir Pour ha raccontato la sua storia in un romanzo-diario, La notte sopra Teheran (Garzanti), e ne parlerà al Libro Possibile Winter, diretto da Rosella Santoro, mercoledì 12 dicembre.





L’evento, organizzato in collaborazione con i Comuni di Capurso, Casamassima e Cellamare, si terrà alle 18, nell’auditorium dei licei Cartesio di Triggiano. Interverranno: il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti; la vicesindaca Azzurra Acciani; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; gli studenti dei licei.

Pegah nasce in Iran nel 1990, ma a soli 9 anni, insieme alla sua famiglia, lascia un Paese in cui i diritti umani, specialmente per le donne, sono fortemente compromessi. Si trasferisce in Italia ma conserva un forte legame con le sue origini e con gli affetti lasciati in patria; diventa quindi una delle voci più importanti nella battaglia per l’emancipazione delle iraniane e non solo. Oggi è consulente e attivista per i diritti umani e digitali e scrive per Repubblica.





"La notte sopra Teheran" è il suo romanzo d’esordio. Tra dolci ricordi che profumano di tè ed echi amari di un popolo soffocato dalle discriminazioni, Moshir Pour ripercorre una storia che è insieme la sua e quella di tante donne costrette a scegliere tra la propria terra e la propria libertà.

L'incontro con l'autrice diventa occasione per tenere accesi i riflettori sulla costante e drammatica violazione dei diritti umani, che ha portato l’Iran dei giorni nostri in una condizione di apartheid di genere.





Nei giorni successivi, l’autrice farà tappa anche presso i Licei che aderiscono al Libro Possibile Winter: al Bianchi Dottula e al Margherita Hack di Bari; al Simone-Morea di Conversano e al Flacco di Bari.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

