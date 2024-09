LILT, 'Pigiama Run 2024' il lancio col sindaco Vito Leccese in pigiama

Venerdì 20 settembre, dalle ore 18:00, il Parco 2 Giugno ospiterà l'edizione 2024 della Pigiama Run, la corsa/camminata in pigiama organizzata da LILT, Lega Italiana per la Lotta con i Tumori, della Città Metropolitana di Bari, per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Bari è una delle 40 città italiane in cui i cittadini sono invitati a “vivere in pigiama”, condividendo quella che è la realtà quotidiana dai piccoli pazienti oncologici.





I dettagli della manifestazione, la terza per il capoluogo pugliese, sono stati illustrati a Palazzo di Città da Marisa Cataldo, presidente della Lilt Città Metropolitana di Bari; Vito Leccese, Sindaco di Bari; Elisabetta Vaccarella, Assessore al Welfare del Comune di Bari; gen. Yuri Grossi, Comandante della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano; Benedetto Giovanni Pacifico, Dirigente Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport della Regione Puglia; Mariano Manzionna, Direttore del Dipartimento Medicina dell’Età evolutiva della Asl Bari; Paola Muggeo, Direttore ff. dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Ha moderato il col. della Brigata Pinerolo Nico Occhinegri. Tra i tanti presenti anche le Presidenti del Municipio 1, Annamaria Ferretti, e del Municipio 2, Alessandra Lopez, dell'AMIU Puglia, Antonella Lomoro, e il comico Max Boccasile, oltre ai rappresentati delle realtà locali che hanno deciso di sostenere l’iniziativa. Hanno animato gioiosamente la conferenza i clown dottori della "Teniamoci per mano onlus", impegnati a portare sorrisi e giochi ai bambini ospedalizzati, attraverso la clownterapia.

“Affrontare un tumore pediatrico è un’esperienza devastante che coinvolge e sconvolge l’intera famiglia. È per questo che la Lilt mette in campo tutte le proprie energie a disposizione dei piccoli malati e dei loro cari, per non lasciarli soli in un contesto di grande difficoltà - ha spiegato Marisa Cataldo – la Pigiama Run è una iniziativa della LILT nazionale, presieduta dal nostro concittadino, il prof. Francesco Schittulli, con capofila la Lilt Milano, per far battere i nostri cuori vicino a quello dei piccoli guerrieri che lottano contro il cancro e per dare sostegno alle loro famiglie. Correre in pigiama è solo un modo per dimostrare la nostra vicinanza ai piccoli guerrieri che vivono in pigiama la maggior parte del loro tempo, per farli sentire meno soli. Quest’anno abbiamo arricchito il programma degli eventi collaterali con l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccini nella gioia del dono”.





Il ricavato della manifestazione sarà destinato ad una serie di iniziative promosse dalle Associazioni che operano sul territorio a sostegno dei piccoli pazienti. “Vorremmo continuare a lavorare per l’accoglienza delle famiglie che devono affrontare difficoltà e spese per stare vicino ai loro bimbi - ha proseguito la presidente della Lilt Città Metropolitana di Bari - siamo pienamente disponibili a condividere e a sostenere progetti finalizzati a rendere meno drammatici alcuni importanti aspetti legati al decorso della malattia non solo negli ambienti ospedalieri. Per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: dei cittadini, delle istituzioni e delle aziende".

"Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Bari per la sensibilità e disponibilità mostrate e tutti gli altri importanti enti patrocinatori, come la Regione Puglia, la Asl Bari , l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il Politecnico di Bari. Un ringraziamento speciale lo riservo alla Brigata Pinerolo, senza la cui collaborazione tutte le nostre iniziative diventerebbero certamente più complicate se non impossibili. Un plauso a tutte le aziende sponsor e ai sostenitori che hanno offerto donazioni spontanee senza chiederci nulla in cambio. Queste manifestazioni di solidarietà, di affetto e di generosità sono la linfa di cui abbiamo bisogno per moltiplicare nella Città Metropolitana di Bari le nostre energie e il nostro impegno”.

E ha annunciato che a correre in pigiama quest’anno ci saranno anche 300 allievi della Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari.





“Ringrazio la Lilt per aver organizzato questo evento al quale l’amministrazione aderisce con entusiasmo. Alla Lilt va tutta la nostra gratitudine per il lavoro che svolge quotidianamente a favore della prevenzione delle malattie tumorali - ha detto Vito Leccese - questa edizione della Pigiama Run acquista per me, sindaco oggi in pigiama, un’importanza particolare perché Bari in questo campo è diventata un punto di riferimento a livello nazionale: il numero delle iscrizioni è aumentato, il che fa ben sperare rispetto alla capacità di mobilitazione della nostra città verso un evento come questo che per noi ha un valore sociale indiscutibile".

"Il pigiama che indosso, con orgoglio, rappresenta il simbolo dell’attenzione e del sostegno che noi intendiamo adottare nei confronti di coloro che, purtroppo, sono ricoverati nei reparti oncologici degli ospedali cittadini, costretti quindi a indossare il pigiama per davvero e per lungo tempo. La mia gratitudine va anche, ovviamente, ai medici e professionisti impegnati quotidianamente in questa battaglia, tra i quali il dottor Mariano Manzionna qui presente, a cui sono particolarmente legato perché mi ricorda quando, appena diciottenne, prestai servizio presso la clinica pediatrica del Policlinico, nella segreteria del professor Schettini, all’interno del quale c’era una sezione specifica dedicata ai malati oncoematologici".

"Un’esperienza toccante - ha sottolineato Leccese - che mi ha permesso di condividere il dolore delle famiglie dei piccoli pazienti. Oggi, per fortuna, sono stati compiuti grandi progressi, soprattutto nel campo della prevenzione. Permettetemi Infine di ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione del Pigiama Party, dagli sponsor alla Brigata Pinerolo, ai meravigliosi operatori che regalano quotidianamente un sorriso nei luoghi che purtroppo vivono la sofferenza”.





“Ringrazio la Lilt per questa iniziativa e voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della Pigiama Run - ha dichiarato Elisabetta Vaccarella - non posso che essere orgogliosa della partecipazione che i miei concittadini riservano ogni anno alla Pigiama Run e questo ha consentito a Bari di essere uno dei quattro principali hub nazionali. La Pigiama Run non è solo una corsa solidale, ma rappresenta anche un simbolo del nostro impegno collettivo verso un welfare più inclusivo e attento ai bisogni di chi lotta quotidianamente contro la malattia.”

La Pigiama Run 2024 di Bari, gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CONI e di Sport e Salute spa, del Comune di Bari, della Regione Puglia, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Politecnico di Bari, della Asl Bari ed è stata organizzata in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, che offre supporto logistico alla realizzazione del “Village”, che sarà aperto al pubblico sin dalle 17, per accogliere i partecipanti in un ricco programma di eventi collaterali che coinvolgerà bambini e adulti. “La Brigata Pinerolo è profondamente radicata nel tessuto sociale barese, anche grazie ad iniziative come la Pigiama run, a sostegno della salute e della prevenzione - ha aggiunto il gen. Yuri Grossi - 5000 uomini, dietro cui ci sono delle famiglie, alcune delle quali potrebbero vivere situazioni dolorose e problematiche a causa delle patologie oncologiche, famiglie che a volte sperimentano questo stesso dolore”.

La dottoressa Paola Muggeo ha rimarcato l'importanza di iniziative come queste, che contribuiscono a rafforzare la rete delle cure oncologiche pediatriche: "Curare un bambino oncologico vuol dire curare i suoi genitori, il suo fratellino, perché la malattia coinvolge l'intero nucleo familiare che necessita di aiuto psicologico continuo. Fortunatamente la ricerca oggi ha fatto notevoli progressi e ci permette di affrontare con successo l'80-90% dei casi pediatrici dando alle famiglie migliori prospettive di guarigione”.

Sull’importanza della prevenzione, infine, si sono concentrati gli interventi istituzionali di Benedetto Giovanni Pacifico e Mariano Manzionna, dalla lotta all’obesità alla promozione dello sport e di stili di vita sani, al coinvolgimento della popolazione già in età studentesca.





Le iscrizioni alla Run sono aperte. Il costo del biglietto è di 15euro adulti - 5euro bambini, accompagnati da adulti. Ci si può iscrivere online navigando sul portale www.pigiamarun.it/bari/ oppure in modalità cartacea raggiungendo la sede Lilt di Bari, in corso Italia, al civico 187 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 – alle 18.00; il desk che sarà allestito in via Sparano, sabato 14 settembre e i megastore di Bari, Casamassima e Molfetta di Decathlon, sponsor tecnico della manifestazione, sabato 14 e domenica 15 settembre.



Partner della Pigiama Run 2024 di Bari sono: Abap aps, Autoclub Group, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, C&C, Deghi, Di Leo, Dok supermercati, Famila Superstore, Grandolfo group, Hello Dance, Its Cuccovillo Accademy, Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia, Recuperi Pugliesi e Skoda Amicar.



Partner tecnici sono: AMIU Bari, Associazione Panificatori della Provincia di Bari; Decathlon, Gruppo DEMETRA, Gruppo Farmapolis, acqua minerale Lauretana, Ludoteca "Tommy and Friends", McElan, Password, Tecnofonte, “Teniamoci per mano onlus”, “Sophi - Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia”.



Media Partner sono: La Gazzetta del Mezzogiorno e La Salute in Puglia. Condurranno l'evento i comici di Telenorba Max Boccasile e Carlo Maretti.

