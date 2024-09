LILT, 'Pigiama Run Bari 2024' circa 1.000 i partecipanti in tenuta notturna

Per la città di Bari è stata una Pigiama Run da incorniciare quella che si è tenuta nel Parco 2 giugno. Una festa coinvolgente - con un numero degli iscritti, passato da 250 (ed. 2023) a circa 1.000 - organizzata dalla Lilt, Lega Italiana contro i Tumori, della Città Metropolitana di Bari in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano e con il patrocinio di: Comune di Bari, Regione Puglia, Asl Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Politecnico di Bari.





La Pigiama Run è una iniziativa della LILT nazionale, presieduta dal prof. Francesco Schittulli, con capofila la Lilt Milano, che, quest’anno si è svolta in 40 città italiane (nella nostra regione anche a Taranto) con, complessivamente, oltre 24mila partecipanti (nel 2023 sono stati poco più di 11mila). E’ stata ideata, solo sei anni fa, con l’intento di supportare progetti dedicati ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie “costrette”, in taluni casi, a trasferirsi da una città ad un’altra per assicurare il miglior percorso di cura ai “piccoli eroi in pigiama”.



A Bari, le condizioni meteo favorevoli, dopo molti giorni di maltempo, hanno suggerito anche a moltissimi curiosi di visitare il Village, animato dai clown dottori della "Teniamoci per mano onlus" e dal personale della ludoteca “Tommy & Friends” e costruito con 30 stand affidati ai partner locali per promuovere i loro servizi e prodotti.





Hanno condotto brillantemente l’evento i comici di Telenorba, Max Boccasile e Carlo Maretti. A loro è spettato il compito di accogliere brillantemente sul palco i tanti ospiti presenti. Tra questi si ricordano, in ordine alfabetico, Marco Bonerba (Direttore Centro Riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia), Alessandro Delle Donne (Direttore generale Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II), col. Andrea Di Cagno (Comandante della Scuola AAFF), Angelo Giliberto (Presidente CONI Puglia), col. Pietro Guglielmi (Vice comandante della Brigata Pinerolo), Bepi Lobuono (imprenditore), Alessandra Lopez (Presidente del 2° Municipio di Bari), Fiorenza Pascazio (Presidente ANCI Puglia), Nico Santoro (Direttore dell’UOC di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari), Elisabetta Vaccarella (Assessora al Welfare del Comune di Bari).



Ad accogliere gli ospiti in pigiama la famiglia al gran completo della Lilt Bari con Marisa Cataldo (presidente), Francesco Favuzzi (vicepresidente), Gianni Izzi (direttore sanitario), Daniela D’Ambrosio (componente direttivo), Enrico Pisanelli (organo di controllo), Sara Petrassi (responsabile progetti di psiconcologia) e con tutto il personale medico, amministrativo e con i volontari impegnati quotidianamente negli ambulatori di Corso Italia, 187 (www.liltbari.it)





"Con la Pigiama Run - ha dichiarato la presidente della Lilt Bari, Marisa Cataldo - i baresi hanno confermato di avere un grande cuore e di essere particolarmente vicini ai piccoli pazienti oncologici. Bari, infatti, è entrata nella top 10 della virtuale classifica che considera il numero di iscrizioni e donazioni tra le 40 città che hanno ospitato la Pigiama Run 2024. Prima assoluta al Centro-Sud".



Una delegazione della Lilt Bari e dell’Associazione Teniamoci per Mano onlus, con la “Fanfara” del 7° Reggimento dei Bersaglieri ieri pomeriggio, prima dello start della run, si è recata al Policlinico di Bari. Dopo l’accoglienza da parte dell’equipe nell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica, la Fanfara si è esibita, proponendo alcuni famosissimi brani, davanti ai “piccoli eroi” ricoverati. Alle bambine e ai bambini, inoltre, sono stati donati un pigiama prodotto dalla “Gary - naturalmente comodo” azienda specializzata di Bitonto e una maglietta firmata dal CONI Puglia.





Tra i tanti gruppi iscritti alla run barese si segnala, come il più nutrito, quello composto dai giovani finanzieri della Scuola Allievi di Bari della Guardia di Finanza, Corpo che quest'anno festeggia il 250° anniversario della Fondazione.



La prima parte dell’evento è stata caratterizzata dalle esibizioni dalle giovanissime ballerine della scuola di Danza Hello Dance, con sede, ampia e completamente rinnovata, nel quartiere Poggiofranco, che organizza corsi (dai 3 anni in su) di danza e ballo e di fitness. Alle ore 19 la run barese ha preso il via sulle note della Fanfara del 7° Reggimento dei Bersaglieri.



Partner della Pigiama Run 2024 di Bari sono stati: Abap aps, Autoclub Group, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, C&C, Deghi, Di Leo, Dok supermercati, Famila Superstore, Grandolfo group, Hello Dance, Its Cuccovillo Accademy, Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia, Recuperi Pugliesi e Skoda Amicar.





Partner tecnici sono stati: AMIU Bari, Associazione Panificatori della Provincia di Bari, CUT – Commissione Italiana Uva da Tavola, Decathlon, Gruppo DEMETRA, Gruppo Farmapolis, acqua minerale Lauretana, Ludoteca "Tommy and Friends", LUV - Fiera dell’Uva da Tavola, McElan, “Moby Dick libri&giochi Bari” Password, Tecnofonte, “Teniamoci per mano onlus”, “Sophi - Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia”. Hanno supportato l’iniziativa le Associazioni A.I.Stom., Gemme dormienti e Smile e la Fincopp.



Ha curato la raccolta differenziata dei rifiuti l'AMIU in collaborazione con la Recuperi Pugliese.

(gelormini@gmail.com)