LILT Progetto APODEN: assistenza psicologica domiciliare a pazienti oncologici

Una diagnosi di cancro ha pesanti conseguenze sulla vita di chi ne è colpito, ma anche su quella della sua famiglia e dei suoi cari. Negli ultimi anni circa un paziente su cinque ha chiesto aiuto psicologico, uno su sei ha assunto farmaci psicotropi per I’ansia e più della metà hanno fatto ricorso a pratiche di rilassamento per moderare lo stress.

Se per tutti i pazienti è fondamentale la risposta del personale sanitario, in termini cognitivi, affettivi, nei casi di maggiore sofferenza è indispensabile offrire un supporto psicologico specialistico. La cura in questi casi diventa una cura della sofferenza psicologica, che non può essere procrastinata, se non a rischio di un ulteriore peggioramento della sofferenza stessa connessa ai meccanismi innati della mente di cercare di evitare e controllare la paura.

La guarigione intesa come completo recupero fisico, psichico e sociale, il raggiungimento dell’autonomia relazionale e il reinserimento occupazionale dei pazienti guariti o dei cronicizzati fin quanto possibile, costituiscono obiettivi non solo di politica sanitaria, ma del welfare in generale.

L'esperienza maturata dalle Associazioni Prov. LILT di Foggia, Bari, Taranto ha posto in evidenza la necessità di un’Assistenza Psicologica per i pazienti Oncologici e per le loro famiglie, sia in forma Domiciliare, sia presso la sede della LILT. L'Associazione LILT che funge da Centro di coordinamento è quella di Foggia.

Il Progetto APODEN che ha ottenuto i finanziamenti dalla sede centrale della LILT (5x1000 anno 2022) è sicuramente innovativo, sia perché esiste poco nel pubblico o/e nel privato I’Assistenza Psicologica Oncologica Domiciliare e Non per il paziente e per la Famiglia, sia perchè il modello pilota che viene proposto è riproponibile in altre realtà del territorio.

La LILT Associazioone ODV Lega Italiana Lotta contro i Tumori Prov. di Foggia, in collaborazione con la LILT Bari e LILT Taranto, ha indetto una selezione per l’assegnazione di n. 3 borse di studio per il progetto APODEN. Il progetto ha la durata di 12 mesi. Sono state selezionate n. 3 psicologhe che lavoreranno: una per la LILT di Foggia, dott.ssa Miriam Cinquesanti, una per la LILT Bari dott.ssa Sara Elettra Petrassi ed una per la LILT di Taranto dott.ssa Emanuela Pastore.

