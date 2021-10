Lopane: 'In Puglia ottimo risultato di CON al primo test elettorale'

“Per il movimento ‘CON’ queste elezioni comunali hanno rappresentato un importante banco di prova, il primo dopo la sua recente costituzione. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto nelle province della nostra regione, da qui partiamo con un’ambiziosa prospettiva di crescita”.

Lo ha detto il presidente del gruppo 'CON Emiliano' al Consiglio regionale, Gianfranco Lopane, a conclusione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, che hanno visto 54 comuni pugliesi chiamati al voto. ‘CON’ ha presentato la sua lista in 5 dei 13 comuni con più di 15 mila abitanti e tanti candidati nelle liste dei comuni con popolazione inferiore.

“I risultati nella provincia di Taranto - ha proseguito Lopane - dimostrano come progetti basati sull’ascolto e sul rinnovamento della proposta politica sono una leva importante per il rilancio del fronte progressista nei territori pugliesi. Un’occasione per ribadire che la politica fatta con i circoli aperti riesce ad incuriosire ed appassionare".

Sul risultato nella provincia di Bari si è espresso anche il consigliere regionale e Presidente del movimento ‘CON’ Peppino Longo:“Ancora una volta in Terra di Bari i partiti in maggioranza alla Regione hanno dimostrato affidabilità, coerenza ed idee: riuscendo ad ottenere il consenso degli elettori. Un lavoro di squadra e senza personalismi portato avanti con grande umiltà e determinazione, grazie al quale siamo riusciti, tutti insieme, a raggiungere un ottimo risultato. "Auguri di buon lavoro ai sindaci neoeletti.",hanno conluco Lopane e Longo.

Il riscontro fa ben sperare anche il prossimo appuntamento - appendice elettorale - a Manfredonia nel Gargano. A tal proposito, in una nota diffusa il presidente della commissione Ambiente e consigliere regioale, Paolo Campo, scrive: "Affermare i valori e i programmi di governo progressisti e democratici battendo le destre populiste e sovraniste è possibile, ogni qualvolta il Partito Democratico e il Centrosinistra si presentano agli elettori uniti e aperti al dialogo con il Movimento 5 Stelle e le organizzazioni civiche, che si riconoscono in quei valori e programmi".

"Lo dimostrano - aggiunge Campo - tanto le belle vittorie di San Nicandro Garganico, con Matteo Vocale e San Marco in Lamis, con Michele Merla, che il ballottaggio ulteriore, dove abbiamo pagato divisioni e contrapposizioni interne al nostro campo. Complessivamente, il turno delle Amministrative in Capitanata ha confermato la forza attrattiva della coalizione al governo della Regione Puglia, nella cui orbita gravitano praticamente tutti i sindaci eletti e rieletti, con la sola eccezione del primo cittadino leghista di Lesina".





"Ultima notazione: la scelta compiuta dal segretario nazionale del PD Enrico Letta - presentarsi agli elettori con un simbolo diverso da quello del partito, per comunicare la volontà di apertura e inclusione - oggi appare assai significativa e premiante. Chissà che non lo sia anche il 7 novembre a Manfredonia". Una sorta di certificazione alla lungimiranza del progetto "Con".

