Loredana Capone, riconfermata componente del Comitato europeo delle Regioni

L’Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali ha eletto Loredana Capone componente del Cor per il mandato 2025-2030 per rappresentare i Consigli regionali d’Italia.

“Sono onorata per la riconferma di questo incarico e ringrazio i colleghi Presidenti per la rinnovata fiducia -ha dichiarato la Presidente Capone - continuerò a portare la voce delle Regioni e della Puglia in Europa, le reali esigenze dei territori, affinchè questi siano protagonisti nel contesto europeo".

"Questa riconferma inoltre, mi permette di portare avanti l’impegno sull'economia circolare, che mi ha visto relatrice a giugno scorso di un parere sul ruolo degli enti locali e sulle istanze dei territori".

"Abbiamo avanzato delle richieste importanti al Parlamento europeo per incentivare questa nuova economia, che è la chiave per difendere le risorse e garantire un nuovo futuro. Nei prossimi mesi - ha concluso Loredana Capone - organizzeremo in Puglia un local event per discutere di questa importante sfida per il futuro delle nostre comunità”.

(gelormini@gmail.com)