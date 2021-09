Lucana Film Commission, Giunta regionale approva il Piano 2021

Presidente e assessori della Regione Basilicata hanno ratificato il Piano attività, anno 2021, presentato dalla Fondazione Lucana Film Commission, che contempla azioni riconducibili a tre macroaree:

1) attrazione produzioni internazionali e nazionali tramite linee d’intervento e sostegno ,accordi interregionali;

2)valorizzazione filiera audiovisivo regionale(operatori e produzioni),promozione della Fondazione e del territorio lucano ;

3) comunicazione e servizi.

Soci fondatori della Lucana Film Commission sono Regione, Provincia di Potenza e Provincia di Matera, Comune di Potenza e Comune di Matera. La quota di partecipazione in capo alla Regione è pari al 60%, 10% a carico di tutti gli altri Enti.

La Fondazione per l’anno 2021 può contare sulle seguenti entrate finanziarie: 1.140.000,00 euro deliberato dalla Giunta regionale e 100 mila euro dai soci fondatori ordinari.

Denaro impegnato, tra l’altro, così: 300 mila euro per spese funzionamento (direttore, dipendenti diretti, consulenze, etc.), 30 mila euro in oneri e rimborso spese organi statutari e Organo di revisione, 50 mila euro per partecipazione manifestazioni di settore nei vari Paesi obiettivo, 550 mila euro alla promozione della Fondazione, del settore Audiovisivo, della Cineteca Lucana, rassegne, aree lucane, eccetera, 50 mila euro inerenti “attività finalizzate all’incoming di nuove produzioni, Forum e Campus”, 110 mila euro a supporto degli operatori per mansioni di formazione e film Literacy.

A novembre 2020 è stato nominato,dai vertici politici regionali, il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione nelle persone di Roberto Stabile presidente e direttore facente funzioni, consiglieri Francesco Paolo Porcari e Rocco Calandriello. Durata dell’incarico, quattro anni.

“Si avvia una nuova fase - scrive nel Piano 2021 il presidente Stabile - che deve essere la fase della rinascita, si deve ripartire imprimendo un passo più deciso e determinato alle attività che si intende portare avanti... Il cinema e l’audiovisivo possono aiutare la politica regionale, è quindi importante che la Fondazione sia messa nelle migliori condizioni per operare nel mercato globale. Serve al più presto una Legge regionale per Cinema e Film fund a livello di Puglia e Lazio… E’ intenzione della Fondazione realizzare un Hub del cinema lucano con presidi sul territorio regionale: sale cinematografiche o cineporto con spazi di coworking multimediali per il grande pubblico, professionisti e desk servizi di film facilities”.